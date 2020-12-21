Guía de inversiones de yoga para principiantes

Sabemos que buscabas la definición literal de inversión (cualquier postura de yoga donde tu cabeza esté por debajo del pecho). Sin embargo, la perspectiva de Branden ofrece algo que, sin duda, es más importante: el motivo por el que debes incorporar las inversiones a tu práctica.



Además de los aspectos positivos que menciona Collinsworth, las inversiones también ofrecen importantes beneficios físicos y fisiológicos. Un estudio piloto publicado por BMC Research Notes demostró que después de un programa de yoga de ocho semanas en el que se aumentó gradualmente la cantidad de tiempo que los participantes dedicaban a las inversiones de siete minutos a 20, la mayoría de los participantes aumentó considerablemente la variabilidad del ritmo cardíaco por la noche. Esto significa que pasaron más tiempo en un estado parasimpático, es decir, el modo de descanso y digestión del cuerpo, durante el que la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estrés bajan, los músculos se relajan y las reservas de energía aumentan. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las inversiones pueden tener un efecto restaurador en el sistema nervioso automático.