Guía de inversiones de yoga para principiantes

Inversiones de yoga: guía para principiantes
A fondo
La postura de la pinza y la del perro boca abajo también son inversiones. Si tienes todo listo para probarlas, sigue estos cuatro sencillos pasos.
Pídele a Branden Collinsworth, Nike Master Trainer e instructor de yoga, que te defina lo que es una inversión de yoga. Te sorprenderá cuando te hable de la mente y no del cuerpo. "Es un cambio de perspectiva", explica. "Tan pronto como dejamos de estar de pie y nos ponemos del revés, vemos el mundo de otra manera. También nos obliga a estar presentes, e incluso nos puede llevar a algunos de nosotros a un estado de flujo".
Sabemos que buscabas la definición literal de inversión (cualquier postura de yoga donde tu cabeza esté por debajo del pecho). Sin embargo, la perspectiva de Branden ofrece algo que, sin duda, es más importante: el motivo por el que debes incorporar las inversiones a tu práctica.
Además de los aspectos positivos que menciona Collinsworth, las inversiones también ofrecen importantes beneficios físicos y fisiológicos. Un estudio piloto publicado por BMC Research Notes demostró que después de un programa de yoga de ocho semanas en el que se aumentó gradualmente la cantidad de tiempo que los participantes dedicaban a las inversiones de siete minutos a 20, la mayoría de los participantes aumentó considerablemente la variabilidad del ritmo cardíaco por la noche. Esto significa que pasaron más tiempo en un estado parasimpático, es decir, el modo de descanso y digestión del cuerpo, durante el que la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estrés bajan, los músculos se relajan y las reservas de energía aumentan. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las inversiones pueden tener un efecto restaurador en el sistema nervioso automático.
"Incluso la postura del niño ofrece la posibilidad de experimentar todos los increíbles beneficios curativos de la inversión en su versión más suave".
Jonah Kest
Nike Master Trainer e instructor de yoga
Pero entonces, ¿cuál es la desventaja? Debido a que las personas a menudo asocian las inversiones con sostener las piernas en el aire, las posturas tienen fama de intimidantes e incluso de estar fuera del alcance de los principiantes. Sin embargo, para hacer una inversión no tienes que hacer el pino. ¿Alguna vez has hecho la postura del perro boca abajo o la de la pinza? Pues enhorabuena, porque esas también se consideran una inversión. "Incluso la postura del niño ofrece la posibilidad de experimentar todos los increíbles beneficios curativos de la inversión en su versión más suave", explica Jonah Kest, Nike Master Trainer e instructor de yoga. Con eso en mente, te dejamos cuatro consejos que te darán más confianza para adoptar estas posturas.
- Levanta las piernas.
Esta es la puerta de entrada a las inversiones: "Solo tienes que colocar los pies sobre una superficie elevada, como la cama o el sofá", explica Kest. Luego, recuéstate sobre el suelo con las piernas extendidas sobre una pared. "Esta postura podría resultar difícil para las personas que tienen los isquiotibiales tensos", explica Collinsworth. Estas posturas reparadoras, que se pueden mantener durante varios minutos una vez al día, hacen que te resulte más fácil mantener las piernas levantadas con la cabeza y el pecho al mismo nivel.
- Haz el puente.
"Aunque es una inversión sencilla que cualquiera puede hacer, el puente es muy efectivo, pues ofrece todos los beneficios típicos de las inversiones, como reducir el estrés, la ansiedad, la fatiga, etc.", comenta Collinsworth. Acuéstate boca arriba con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, los brazos extendidos a los costados y la punta de los dedos rozando los talones. Levanta la pelvis para que el cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Mantén esta postura de 30 segundos a un minuto.
- Acostúmbrate a estar del revés…
… pero manteniendo los pies en el suelo. "Si quieres avanzar hasta hacer el pino, por ejemplo, comienza a mejorar la flexibilidad", comenta Traci Copeland, Nike Master Trainer e instructora de yoga. Colócate de pie con las piernas bien abiertas, y luego adopta la postura de la pinza. Poco a poco (te podría llevar varios días o semanas de práctica, dependiendo de tu flexibilidad y nivel de confort), vete acercando la cabeza al suelo. A partir de aquí, puedes probar a trasladar el peso a las manos y a la parte superior de la cabeza. Copeland recomienda que te detengas con frecuencia para ir comprobando hasta dónde puedes llegar. "Mantener la conexión con el momento hará que la experiencia no te resulte tan abrumadora", explica. Mantén la postura de la pinza durante unos segundos al principio y luego aumenta gradualmente el tiempo. Hazlo a menudo hasta que te acostumbres a la posición.
- Busca asesoramiento adecuado.
Antes de empezar, busca la ayuda de un instructor de yoga cualificado para ir paso a paso. "Es muy importante tener ayuda cuando estás comenzando", explica Collinsworth. "Ahora, en este mundo virtual, resulta mucho más difícil obtener orientación práctica. Sin embargo, los buenos profesores de yoga lo compensarán guiándote en cada pequeño paso que des. "Haz esto, luego esto y ahora esto". ¿Y cómo puedes asegurarte de que lo estás haciendo de forma segura? Canaliza otro elemento básico del yoga: el mindfulness. "Simplemente trata de mantenerte física y mentalmente sobre la colchoneta, siempre presente", explica Copeland. "De esa manera, no estás tratando de imitar lo que otra persona está haciendo, sino que estarás haciendo lo que te parece correcto en ese momento".
¿Nuestro mejor consejo? Sé paciente. Es natural asustarse un poco por la idea de estar al revés. "Sin darnos cuenta, todos hemos practicado las inversiones. Cuando éramos pequeños, levantábamos el trasero por encima de la cabeza y subíamos los pies, así es cómo jugábamos", dice Collinsworth. "Debemos recordar nuestro potencial de movimiento. Hay que volver a ese espacio de juego. Ahora, al contrario de cuando éramos niños, podemos disfrutar de manera consciente de todos estos increíbles beneficios para la mente y el cuerpo. Para mí, es incluso mejor".
Ve un paso más allá
Para obtener más información respaldada por expertos sobre recuperación, actitud, movimiento, nutrición y sueño, echa un vistazo a la Nike Training Club App.
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