La guía de compra Nike para la universidad

Ir a la universidad es un paso importante, pero meter toda tu vida en unas cuantas maletas (y en el diminuto armario de la residencia) es toda una hazaña.

El secreto es llevar una equipación que te sirva desde la clase de las 8 de la mañana hasta una sesión de estudio a altas horas de la noche, pasando por entrenamientos en el gimnasio y comidas con amigos durante el día.

En esta guía te presentamos los básicos de Nike que merece la pena llevar a la residencia universitaria, como ropa y zapatillas con estilo y una mochila con espacio para todo lo que necesitarás a lo largo del día.