La guía de compra Nike para la universidad
Guía de compra
Desde el día de la mudanza hasta la semana de los exámenes finales, esta es la equipación de Nike que vale la pena llevar: ropa, zapatillas y una bolsa diseñada para todo lo que te depare la universidad.
Ir a la universidad es un paso importante, pero meter toda tu vida en unas cuantas maletas (y en el diminuto armario de la residencia) es toda una hazaña.
El secreto es llevar una equipación que te sirva desde la clase de las 8 de la mañana hasta una sesión de estudio a altas horas de la noche, pasando por entrenamientos en el gimnasio y comidas con amigos durante el día.
En esta guía te presentamos los básicos de Nike que merece la pena llevar a la residencia universitaria, como ropa y zapatillas con estilo y una mochila con espacio para todo lo que necesitarás a lo largo del día.
Conclusiones rápidas
- Ropa clave: chaleco de golf con cuello en V Nike, pantalón corto de talle medio Nike Sportswear Chill Knit para mujer, Nike Astrograbber, sudadera con capucha y cremallera completa de tejido Fleece Nike Club para hombre, pantalón Sneaker Nike Sportswear Club para hombre, camisa de manga corta con botones Oxford Nike Club para hombre y camiseta Nike Sportswear Premium Essentials para hombre
- Zapatillas clave: Air Max 90, Tennis Classic CS y Air Zoom Pegasus
- Las mejores bolsas para la universidad: mochila 2.0 Heritage, mochila Commute, bolsa de mano Heritage, bolsa de deporte Brasilia
- Varios de los artículos seleccionados incorporan tejidos de alto rendimiento, aptos para los días más activos en la universidad.
- Todos los modelos están disponibles para hombre y para mujer.
Qué ropa llevar a la universidad
A la hora de elegir las mejores prendas para llevar a la universidad, ten en cuenta cuatro categorías principales: ropa de abrigo, partes de arriba, partes de abajo y ropa deportiva. A continuación, explicamos los artículos esenciales para hombre y mujer.
Para mujer:
- Nike Chaleco de golf con cuello en V - Mujer
Los chalecos son un gran añadido para cualquier armario, ya que resultan ideales para combinarlos con otras prendas. Cuando tengas prisa por llegar a una clase a primera hora, ponte este chaleco sobre una camiseta blanca básica y nadie pensará que acabas de levantarte, ya que conseguirás una estética cuidada y planeada.
Además, en las aulas y en las habitaciones de las residencias suele haber muchas corrientes de aire, pero si te pones una sudadera gruesa con capucha, tal vez pases calor en cuanto salgas a la calle. Este chaleco resulta cómodo sea cual sea la temperatura en el interior y el exterior.
- Nike Sportswear Chill Knit Pantalón corto de talle medio - Mujer
Estos pantalones cortos de tejido Knit, inspirados en el baloncesto, crean el look ideal al combinarse con el chaleco de tejido Knit que hemos mencionado antes. ¿Comodidad y estilo? ¿Se puede pedir algo más? Se destacan por un diseño de malla de punto abierto y una cómoda cintura elástica, por lo que se convertirán en tus pantalones cortos deportivos favoritos para el gimnasio y para pasear entre clase y clase.
- Nike Astrograbber para mujer
Estas elegantes zapatillas de perfil bajo aúnan el atletismo "vintage" y la ropa urbana moderna. Están disponibles en diferentes combinaciones de colores (como negro, verde, azul, rojo y rosa), por lo que todo el mundo encontrará algo de su gusto.
Combínalas con unos vaqueros holgados o ropa de "athleisure" para ir a clase, estudiar, hacer ejercicio, salir de noche y mucho más. Las zapatillas están disponibles en tres tipos de tejido, todos igual de estilosos: tela, piel y ante.
Para hombre:
- Nike Club Sudadera con capucha de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
Esta sudadera con capucha de tejido Fleece es una prenda esencial para las aulas frías y las sesiones de estudio nocturnas. Ofrece una combinación perfecta de comodidad y estilo que te acompañará durante años. Las sudaderas baratas suelen darse de sí y parecer viejas al cabo de unos pocos lavados y usos. En cambio, el tejido de esta mantiene la forma, así que siempre irás impecable a clase, aunque acabes de pasar la noche en vela.
- Nike Sportswear Club Pantalón Sneaker - Hombre
Estos pantalones son una alternativa estilosa a los típicos pantalones de chándal, ya que sustituyen el pesado tejido Fleece por una lona de algodón de densidad media, duradera y de primera calidad. Cuentan con un ajuste holgado y corto que combina a la perfección con cualquier prenda que ya tengas en tu armario. Su cintura elástica aporta una mayor comodidad.
- Nike Club Camisa Oxford de manga corta con botones - Hombre
Esta camisa con botones es la prenda definitiva para darle un toque de distinción a tu armario. Te permite cambiar tus camisetas informales por un look elegante y profesional, sin renunciar a la comodidad y al lado deportivo que tanto te gustan. Póntela cuando necesites proyectar autoridad o causar una buena primera impresión; por ejemplo, en una presentación en clase o en una feria de empleo. También es una opción fantástica para salir con los amigos.
- Nike Sportswear Premium Essentials Camiseta - Hombre
Esta camiseta es la prenda básica definitiva para tu armario. No es la típica camiseta interior ligera. Está confeccionada con algodón de alta densidad, estructurado pero suave. Es ideal para llevarla sola con unos pantalones vaqueros, cargo o de chándal, o para combinarla con una camisa o chaqueta.
¿Lo mejor? Esta camiseta está confeccionada con aproximadamente un 75 % de fibras de algodón orgánico.
Qué calzado llevar para la universidad
Aquí tienes un resumen de las mejores zapatillas para estudiantes universitarios para todo tipo de usos: ir a clase, ir al gimnasio, pasear por el campus y salir con los amigos.
- Nike Air Max 90
Las Nike Air Max 90 son unas zapatillas de confianza para el día a día. Son clásicas, pero lo bastante versátiles como para combinarlas con todo tipo de prendas, desde un jogger hasta un atuendo más elegante. A diferencia de las zapatillas planas de lona, que pueden ofrecer menos sujeción, las Air Max 90 aportan más estructura y amortiguación. Se venden en modelos para hombre y para mujer y en distintas combinaciones de colores, como gris, negro, blanco y rosa.
- Nike Tennis Classic
Estas zapatillas de perfil bajo presentan una estética impecable y sencilla que las convierte en la mejor opción minimalista para la vida en el campus y las salidas nocturnas informales pero elegantes. Para caminar por el campus necesitas unas zapatillas cómodas, pero también modernas. Las Tennis Classic te permiten ir de clase en clase y salir por la ciudad con unas zapatillas que quedan bien incluso la camiseta y los vaqueros más básicos. Se venden en modelos para hombre y para mujer y en distintas combinaciones de colores, como blanco, rosa y verde.
- Nike Pegasus 42
Las Nike Pegasus 42 son unas zapatillas fiables de alto rendimiento, que se adaptan perfectamente a la frenética vida estudiantil. La vida en la universidad exige versatilidad, y las Pegasus 42 sirven para todo: para hacer un entrenamiento de fuerza en el gimnasio, para hacer running por el campus y para ir andando a una clase en la otra punta de la universidad. Se venden en modelos para hombre y para mujer y en distintas combinaciones de colores, como rosa, verde, blanco, azul y negro.
Qué mochila llevar a la universidad
La mejor mochila para estudiantes universitarios depende de lo que necesiten llevar en ella. ¿Van a quedarse todo el día en el campus y necesitan llevar el portátil, libros de texto, algo para picar y una muda de ropa para el gimnasio? ¿O solo necesitan espacio para el portátil y algunos objetos personales? Te explicamos qué debes tener en cuenta a la hora de elegir una mochila.
- Mochila Nike Heritage 2.0
La mochila definitiva para la universidad. Tiene 23 litros de capacidad y es muy versátil, ya que te servirá para guardar tus cosas de forma segura desde la primera clase de la mañana hasta los grupos de estudio de la noche. Es una de las mejores mochilas para llevar el portátil, ya que cuenta con una funda en la que cabe un portátil de hasta 38 cm, separado del resto de tus cosas para protegerlo de golpes y arañazos.
Además, esta mochila también cuenta con un amplio compartimento principal, dos bolsillos con cremallera para los accesorios, un bolsillo lateral y una funda de malla elástica para llevar una botella de agua. Por último, las correas para los hombros son regulables y acolchadas, con el fin de distribuir de forma uniforme el peso de los libros para que tu espalda no sufra al ir de una clase a otra.
- Mochila Nike Commute
Esta mochila de 25 litros es la mejor para estudiantes que tienen que hacer largos desplazamientos o que tienen que cargar con material pesado durante todo el día. Este modelo cuenta además con un compartimento independiente para portátiles de hasta 15 pulgadas. Además, incluye otros compartimentos:
- Un bolsillo con cremallera en la parte superior para guardar de forma independiente objetos como el móvil, las gafas de sol o los auriculares. - Un bolsillo con cremallera en la parte delantera para cargadores, calculadoras y bolígrafos.
- Un bolsillo ampliable en el lateral para guardar la botella de agua y que luego se cierra con cremallera cuando la sacas para mantener un diseño estilizado.
Quizá la parte más original de esta mochila sea una pequeña bolsa desmontable donde puedes guardar a mano los abonos de transporte, las llaves o las tarjetas de crédito sin tener que rebuscar en el compartimento principal de la mochila.
- Nike Heritage Bolsa de mano
Con su colorido diseño, esta bolsa de mano combina a la perfección la versatilidad de una bolsa para el día a día en el campus y el estilo urbano para el fin de semana. Su compartimento principal de 22 litros tiene capacidad para guardar todos tus básicos y cuenta con un bolsillo diseñado para mantener organizados los dispositivos tecnológicos más pequeños. Además, nunca perderás las llaves si usas el llavero de la bolsa. Por último, esta bolsa de mano está confeccionada con poliéster reciclado, por lo que podrás llevarla por todo el campus con la conciencia tranquila.
- Bolsa de deporte Nike Brasilia
Aunque esta bolsa de deporte de 40 litros no está pensada para el día a día, es perfecta para llevar tu equipación de entrenamiento más pesada, escapadas de fin de semana y viajes improvisados por carretera.
Si la usas para hacer deporte, su compartimento lateral ventilado es muy práctico para guardar las zapatillas o la equipación húmeda y sudada lejos de la ropa limpia. ¿Vas a hacer una escapada de fin de semana? Puedes meter fácilmente varios jerséis gruesos, un neceser y un par de zapatillas extra. En cualquier caso, el bolsillo lateral de malla resulta muy útil para guardar la botella de agua.
Esta bolsa de deporte está confeccionada con un material duradero, por lo que puedes meterla en la taquilla del gimnasio o tirarla al suelo sin preocuparte por dañar la bolsa ni los artículos que contiene.
La lista de equipaje completa para la universidad de Nike
- Ropa: chaleco de golf con cuello en V Nike, pantalón corto de talle medio Nike Sportswear Chill Knit para mujer, Nike Astrograbber, sudadera con capucha y cremallera completa de tejido Fleece Nike Club para hombre, pantalón Sneaker Nike Sportswear Club para hombre, camisa de manga corta con botones Oxford Nike Club para hombre, camiseta Nike Sportswear Premium Essentials para hombre
- Zapatillas: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Bolsas: mochila 2.0 Heritage, mochila Commute, bolsa de mano Heritage, bolsa de deporte Brasilia
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué debo llevar para la universidad?
Lo que debes llevar para la universidad depende de factores como la distancia a la que vayas, cómo sea tu habitación en la residencia y qué clases vayas a cursar. Pero necesitarás productos básicos como ropa, zapatillas y bolsas para la vida diaria dentro y fuera del campus.
¿Qué ropa Nike merece la pena llevar a la universidad?
Los básicos del armario universitario incluyen ropa (como prendas de abrigo, partes de arriba, partes de abajo y ropa deportiva) y zapatillas (para el gimnasio y para el día a día). Te conviene llevar capas base, como camisetas, que puedas combinar con cualquier look, pantalones cómodos pero elegantes y capas exteriores, como chalecos y sudaderas, para mantener la calidez.
¿Cuál es la mejor mochila Nike para estudiantes universitarios?
La mejor mochila para estudiantes universitarios depende de cuánto necesiten llevar en ella. Si buscas únicamente una mochila estándar para llevar tu portátil, algunos libros de texto y algunos artículos personales, la mochila 2.0 Nike Heritage es una opción perfecta. Si necesitas algo más grande, la mochila Nike Commute es una opción fantástica. Pero si solo vas a estar en el campus durante unas horas, podrías considerar la bolsa de mano Nike Heritage, que es más pequeña.
¿Cuáles son las mejores zapatillas Nike para la universidad?
Las mejores zapatillas para la universidad son las Air Max 90, las Tennis Classic y las Air Zoom Pegasus. Las dos primeras opciones son zapatillas elegantes y cómodas que puedes combinar con cualquier look. La última opción son las zapatillas de gimnasio perfectas, tanto para sesiones de running como para levantar pesas y mucho más.
¿Cuál es la mejor bolsa Nike para el gimnasio en la universidad?
La bolsa de deporte Brasilia es una opción fantástica para el gimnasio. En esta bolsa de 40 litros puedes guardar toda tu equipación de entrenamiento, además de una muda de recambio. También cuenta con un compartimento lateral ventilado para separar las camisetas y los pantalones cortos sudados después de entrenar de todo lo demás. Hay un bolsillo lateral de malla para guardar la botella de agua.
¿Qué ropa Nike sirve tanto para las clases como para el gimnasio?
Las siguientes opciones son perfectas tanto para las clases como para el gimnasio. ¡Lee más sobre ellas arriba!
- Nike Sportswear Chill Knit Pantalón corto de talle medio - Mujer
- Nike Club Sudadera con capucha de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
- Nike Sportswear Club Pantalón Sneaker - Hombre
- Nike Sportswear Premium Essentials Camiseta - Hombre
- Nike Pegasus 42