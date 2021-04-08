Una cancha de barrio vuelve a brillar en Croacia
Comunidad
Una nueva generación de jugadores de baloncesto croatas ha recuperado la cancha de su zona y ha devuelto al barrio el sentimiento de unión.
Noche nublada en el humilde barrio de Gajnice, en Croacia. Un pequeño grupo se reúne junto a una cancha de baloncesto. Una tenue y cálida luz ilumina sus siluetas, proyectando sombras en los enormes bloques de pisos que colindan con la pista. Unos taxis de color blanco van y vienen y, tras las verjas que rodean la cancha, el traqueteo de los trenes marca el ritmo del ambiente.
Esta es la famosa cancha Taxi Court de Gajnice. El orgullo del barrio y un punto de encuentro de su paisaje urbano. Un lugar donde la gente charla, se reúne y, sobre todo, juega al baloncesto. Bajo el cielo nocturno, empieza a lloviznar. El asfalto se oscurece, pero a nadie parece importarle demasiado. Siguen los intercambios de bromas de siempre y se siguen trillando los temas más livianos. Hay que ponerse al día. Muchos de los jugadores llegan a pie desde sus casas en la zona. Otros se paran allí con la ropa del trabajo antes de volver a casa y se cambian en el coche para jugar.
"Venga, vamos al lío", grita una voz profunda en croata.
"Pusimos a la cancha, y al barrio, en el mapa".
Ivan Krizmanic
En un instante se quitan las chaquetas y se atan bien las zapatillas. Empieza un partido intenso de cinco contra cinco. En Taxi Court, el estilo de juego podría definirse como "físico". No suelen señalarse las faltas y cuando llegas a la canasta seguro que has pagado un precio. Decir que los partidos se vuelven broncos sería quedarse corto. "Nuestro estilo de juego siempre ha sido duro", comenta Ivan Krizmanic, un base con un quiebro capaz de romper tobillos. "Nadie se rinde. Ningún punto es fácil".
El respeto en la pista es fundamental, sobre todo a la hora de representar al barrio. Cada verano, cuando Taxi Court celebra su torneo anual de tres contra tres, jugadores de las localidades vecinas y, más recientemente, de países cercanos, vienen a retar a los locales. "Quieres ganar para poder decir: 'vinieron a Gajnice, pero es nuestra pista, así que más suerte la próxima vez'", dice Ivan.
Pero no siempre ha sido así en Taxi Court. Durante muchos años, la cancha se fue deteriorando hasta que una nueva generación de jugadores se propuso arreglarla. "Cambiamos los tableros, dibujamos las líneas, pusimos nuestros focos", dice Miroslav Josic, un veterano de la cancha. Desde ese momento, se ha convertido en un lugar de orgullo. "Pusimos la cancha, el barrio, en el mapa", añade Ivan. "Nadie la conocía antes de que empezásemos a jugar en ella y a darle publicidad".
Y, lo que es más importante, la pista se ha convertido en un lugar de reunión para jugadores jóvenes y veteranos, tanto si juegan como si no. "Todos vienen a la cacha. De niños pequeños a personas mayores de 50 o 60 años", dice Ivan. "Todos son bienvenidos".
Mientras la pista sigue ganando reconocimiento internacional, los jugadores se han convertido en una pequeña familia. Los miembros de la comunidad proceden de diferentes ámbitos sociales: hay farmacéuticos, camareros, abogados y trabajadores de almacén, unidos por un deporte que les apasiona. Hablan a diario en un grupo de chat, donde organizan partidos y, a menudo, quedadas para después. "Los jugadores de mi equipo son más que amigos para mí", reflexiona Miroslav. "Son como hermanos".