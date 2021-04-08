Una cancha de barrio vuelve a brillar en Croacia

Noche nublada en el humilde barrio de Gajnice, en Croacia. Un pequeño grupo se reúne junto a una cancha de baloncesto. Una tenue y cálida luz ilumina sus siluetas, proyectando sombras en los enormes bloques de pisos que colindan con la pista. Unos taxis de color blanco van y vienen y, tras las verjas que rodean la cancha, el traqueteo de los trenes marca el ritmo del ambiente.



Esta es la famosa cancha Taxi Court de Gajnice. El orgullo del barrio y un punto de encuentro de su paisaje urbano. Un lugar donde la gente charla, se reúne y, sobre todo, juega al baloncesto. Bajo el cielo nocturno, empieza a lloviznar. El asfalto se oscurece, pero a nadie parece importarle demasiado. Siguen los intercambios de bromas de siempre y se siguen trillando los temas más livianos. Hay que ponerse al día. Muchos de los jugadores llegan a pie desde sus casas en la zona. Otros se paran allí con la ropa del trabajo antes de volver a casa y se cambian en el coche para jugar.



"Venga, vamos al lío", grita una voz profunda en croata.