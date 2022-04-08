La fisioterapeuta Ann Nwabuebo nos habla sobre el suelo pélvico

Como muchas personas con problemas de suelo pélvico, la fisioterapeuta Ann Nwabuebo vivió con esta patología varios años sin ser consciente de ello. Hasta que un fisioterapeuta le advirtió de que el dolor y la frecuencia urinaria no eran normales, no se dio cuenta de que sus síntomas se podían tratar. En tan solo unas sesiones, Ann se encontró mejor y decidió dedicarse profesionalmente a la rehabilitación del suelo pélvico para ayudar a otras personas a mejorar como ella lo había hecho. En este episodio, la fundadora y presidenta ejecutiva de Body Connect Physical Therapy charla con la presentadora Jaclyn Byrer para reducir el estigma entorno a la disfunción del suelo pélvico. Además, ofrece técnicas para prevenir problemas de este tipo y explica a partir de cuándo es necesario buscar ayuda profesional. Con sus ejercicios para fortalecer los músculos de la zona, la experta ayuda a personas de todo tipo (independientemente del género, el nivel de fitness o la etapa de la maternidad en la que se encuentren) a no sufrir problemas relacionados con un suelo pélvico disfuncional que puedan causarles molestias en su día a día.