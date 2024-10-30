Descubre las nuevas zapatillas exclusivas de Michael Jordan: Air Jordan XXXIX

Descubre las nuevas zapatillas exclusivas de Michael Jordan: las Air Jordan XXXIX
Novedades de productos
Estas zapatillas de baloncesto mejoran el juego gracias a su diseño técnico.
- Las Air Jordan XXXIX son el producto más reciente de la legendaria línea insignia Air Jordan de Nike.
- Inspiradas en el paso cruzado de Michael Jordan, las Air Jordan XXXIX cuentan con una nueva combinación en la mediasuela con la espuma ZoomX y la unidad Air Zoom, ambas de longitud completa. La parte superior sujeta los pies durante los cambios de dirección explosivos.
- Las Air Jordan XXXIX se lanzaron el 23 de julio de 2024 en jordan.com y tiendas seleccionadas.
- El ala-pívot de los Orlando Magic y atleta de Jordan Brand, Paolo Banchero, estrenó las nuevas zapatillas durante la primera ronda de los Playoffs de la NBA de 2024.
Las estrellas del baloncesto siempre intentan ir un paso por delante, como quienes crean zapatillas. El producto más reciente de la histórica línea insignia Air Jordan de Nike, las Air Jordan XXXIX, avanza aún más en el diseño de zapatillas basado en el rendimiento y ayuda a la comunidad de atletas a mantenerse en la cima.
Cuando Nike se propuso crear las nuevas zapatillas exclusivas de Michael Jordan, se inspiró en el paso cruzado característico del icono. El objetivo de la marca era crear unas zapatillas que ayudaran a los jugadores de baloncesto a cambiar de dirección de forma más eficaz y reactiva.
El resultado, que se lanzó el 23 de julio de 2024, son las primeras zapatillas de baloncesto con espuma ZoomX y unidad Air Zoom de longitud completa; un dúo potente en lo que se refiere a amortiguación y reactividad. La espuma ZoomX ligera es un ingrediente clave en las zapatillas que suele llevar la comunidad de runners de élite, mientras que la unidad Air Zoom ha formado parte de la línea Air Jordan desde las Air Jordan XII. Dado que la estabilidad es fundamental para cambiar de dirección en la cancha de forma explosiva, los paneles de la parte superior incluyen revestimientos de piel para sujetar los pies.
Con un diseño más sencillo que otros modelos de la línea Air Jordan, estas zapatillas están disponibles en nueve combinaciones de colores, como rojo, negro y blanco. Joël Greenspan, el director sénior de diseño de Jordan Brand Performance Footwear, explica que, con las Air Jordan XXXIX, se basaron simplemente en valores como la forma, la proporción y la postura. El experto cuenta que se inspiraron en una nave espacial con una estética increíble. En otras palabras, no querían que la tecnología fuera el elemento protagonista del diseño.
Son las zapatillas exclusivas de Michael Jordan. Todo en ellas es insuperable, desde la amortiguación hasta los materiales y la confección. El experto también explica que, quieren que, cuando los atletas se pongan las zapatillas, sepan al instante que están disfrutando del mejor sistema de rendimiento posible.
El ala-pívot de los Orlando Magic y atleta de Jordan Brand, Paolo Banchero, estrenó estas zapatillas durante la primera ronda de los Playoffs de la NBA de 2024.