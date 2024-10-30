Descubre las nuevas zapatillas exclusivas de Michael Jordan: Air Jordan XXXIX

Las estrellas del baloncesto siempre intentan ir un paso por delante, como quienes crean zapatillas. El producto más reciente de la histórica línea insignia Air Jordan de Nike, las Air Jordan XXXIX, avanza aún más en el diseño de zapatillas basado en el rendimiento y ayuda a la comunidad de atletas a mantenerse en la cima.

Cuando Nike se propuso crear las nuevas zapatillas exclusivas de Michael Jordan, se inspiró en el paso cruzado característico del icono. El objetivo de la marca era crear unas zapatillas que ayudaran a los jugadores de baloncesto a cambiar de dirección de forma más eficaz y reactiva.

El resultado, que se lanzó el 23 de julio de 2024, son las primeras zapatillas de baloncesto con espuma ZoomX y unidad Air Zoom de longitud completa; un dúo potente en lo que se refiere a amortiguación y reactividad. La espuma ZoomX ligera es un ingrediente clave en las zapatillas que suele llevar la comunidad de runners de élite, mientras que la unidad Air Zoom ha formado parte de la línea Air Jordan desde las Air Jordan XII. Dado que la estabilidad es fundamental para cambiar de dirección en la cancha de forma explosiva, los paneles de la parte superior incluyen revestimientos de piel para sujetar los pies.

Con un diseño más sencillo que otros modelos de la línea Air Jordan, estas zapatillas están disponibles en nueve combinaciones de colores, como rojo, negro y blanco. Joël Greenspan, el director sénior de diseño de Jordan Brand Performance Footwear, explica que, con las Air Jordan XXXIX, se basaron simplemente en valores como la forma, la proporción y la postura. El experto cuenta que se inspiraron en una nave espacial con una estética increíble. En otras palabras, no querían que la tecnología fuera el elemento protagonista del diseño.