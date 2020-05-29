Mantén a los niños activos y entrenad en familia

Familias, reuníos: esto es para vosotros. Tenemos un entrenamiento perfecto para que os divirtáis juntos. Se trata de una sesión con distintas velocidades para subir las pulsaciones y mover el esqueleto. Al terminar, os inundará esa sensación de cansancio y felicidad.



No hay nada más importante que mantenerse en activo. A menudo, nos obsesionamos con los estudios o el trabajo. Hacer deporte juntos es una manera muy divertida de estrechar lazos familiares. Reúne a tu equipo y buscad vuestra estación de activación. Nos vale cualquier parte de la casa, ya sea el pasillo o la alfombra del salón. Preparaos para ir a por todas en familia.