Mantén a los niños activos y entrenad en familia

Esta es vuestra estación de activación
Movimiento
Por Nike Training
Haz que tu familia lo de todo y se mueva con estos consejos para disfrutar con el deporte.
Familias, reuníos: esto es para vosotros. Tenemos un entrenamiento perfecto para que os divirtáis juntos. Se trata de una sesión con distintas velocidades para subir las pulsaciones y mover el esqueleto. Al terminar, os inundará esa sensación de cansancio y felicidad.
No hay nada más importante que mantenerse en activo. A menudo, nos obsesionamos con los estudios o el trabajo. Hacer deporte juntos es una manera muy divertida de estrechar lazos familiares. Reúne a tu equipo y buscad vuestra estación de activación. Nos vale cualquier parte de la casa, ya sea el pasillo o la alfombra del salón. Preparaos para ir a por todas en familia.
Démosle un poco de chispa
En el entrenamiento de la estación de activación vais a tener doble ración de elevaciones de rodillas con los hombros hacia atrás. Así que, ¿por qué no añadís un toque divertido desfilando por toda la casa mientras lo hacéis? Esquivad los muebles y cantad vuestra canción favoritas mientras intentáis no chocar. Gana quien mejor lo haga sin dejar de cantar hasta el final. Y el premio puede ser elegir la actividad que vais a hacer en familia esa noche. ¿Estáis preparados?
¡A por todas!