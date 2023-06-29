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Podcast Trained: Encuentra tu autenticidad con Fabian Domenech

Coaching

El instructor de yoga de Nike Fabian Domenech ha dado clases por todo el mundo. Nos cuenta qué ha aprendido sobre sí mismo y sobre la práctica del yoga a lo largo de su carrera.

Última actualización: 29 de junio de 2023
2 min de lectura
Fabian Domenech, instructor de yoga Nike, sobre ser tu verdadero yo

Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.

En la última década, la práctica del yoga en los Estados Unidos casi se ha triplicado. Eso no sorprende a Fabian Domenech, que encontró el yoga mientras hacía equilibrios entre una incipiente carrera en el mundo de la moda, un trabajo a jornada completa en el sector de los servicios y unas horas como entrenador de CrossFit en la ajetreada ciudad de Londres. Gracias al yoga, la meditación y sus extensos viajes, ha aprendido el poder del amor propio y la importancia del desapego. En este episodio, el instructor de yoga de Nike y entrenador de CrossFit se une a la presentadora Jaclyn Byrer para hablar abiertamente de salud mental, compartir los sentimientos de comunidad y pertenencia que encuentra en el deporte y contarnos qué podemos esperar de cada una de sus clases.

"Creo que necesitamos el yoga en nuestra vida de una forma u otra solo para centrarnos, para mejorar como humanos. Porque hay mucha gente, pero muy pocos seres humanos. Pienso que el yoga nos hace humanos".

Fabian Domenech
Instructor de yoga de Nike y entrenador de CrossFit

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¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Jaclyn le echará un vistazo.

Publicación original: 19 de enero de 2023

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