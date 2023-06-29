Fabian Domenech, instructor de yoga Nike, sobre ser tu verdadero yo

En la última década, la práctica del yoga en los Estados Unidos casi se ha triplicado. Eso no sorprende a Fabian Domenech, que encontró el yoga mientras hacía equilibrios entre una incipiente carrera en el mundo de la moda, un trabajo a jornada completa en el sector de los servicios y unas horas como entrenador de CrossFit en la ajetreada ciudad de Londres. Gracias al yoga, la meditación y sus extensos viajes, ha aprendido el poder del amor propio y la importancia del desapego. En este episodio, el instructor de yoga de Nike y entrenador de CrossFit se une a la presentadora Jaclyn Byrer para hablar abiertamente de salud mental, compartir los sentimientos de comunidad y pertenencia que encuentra en el deporte y contarnos qué podemos esperar de cada una de sus clases.