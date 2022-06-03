Cómo encontrar la confianza en una misma, según la exnadadora de élite Amanda Beard

Amanda Beard ha crecido ante la opinión pública. Se subió a su primer podio olímpico a los 14 años, ha cosechado 8 títulos con la selección de natación de Estados Unidos y ha aparecido en portadas de numerosas revistas deportivas y de estilo. Pero con toda esa gloria y glamour, vino el intenso escrutinio de los medios que la llevó a luchar contra la dismorfia corporal, la depresión y las autolesiones. En este episodio, Amanda se une a la presentadora Jaclyn Byrer para contarnos cómo fue tener que madurar en el deporte profesional. Además, nos habla de las presiones que tienen que soportar las mujeres atletas y nos explica por qué pueden ser tan peligrosas. Ella ha conseguido encontrar seguridad y felicidad tras aquellos primeros tiempos en la piscina, y por eso también nos cuenta cómo los atletas y sus entornos pueden priorizar la autoestima y el bienestar personal.