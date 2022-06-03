Cómo encontrar la confianza en una misma, según la exnadadora de élite Amanda Beard

Podcast Trained: Siente seguridad con tu cuerpo
Coaching
Durante toda su carrera como nadadora profesional, Amanda Beard luchó contra las dudas sobre sí misma y contra la dismorfia corporal. Hasta que encontró su propia voz.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
Amanda Beard ha crecido ante la opinión pública. Se subió a su primer podio olímpico a los 14 años, ha cosechado 8 títulos con la selección de natación de Estados Unidos y ha aparecido en portadas de numerosas revistas deportivas y de estilo. Pero con toda esa gloria y glamour, vino el intenso escrutinio de los medios que la llevó a luchar contra la dismorfia corporal, la depresión y las autolesiones. En este episodio, Amanda se une a la presentadora Jaclyn Byrer para contarnos cómo fue tener que madurar en el deporte profesional. Además, nos habla de las presiones que tienen que soportar las mujeres atletas y nos explica por qué pueden ser tan peligrosas. Ella ha conseguido encontrar seguridad y felicidad tras aquellos primeros tiempos en la piscina, y por eso también nos cuenta cómo los atletas y sus entornos pueden priorizar la autoestima y el bienestar personal.
"Veo a muchas atletas jóvenes atravesando todos esos cambios durante la pubertad y, al final, acaban dejando el deporte porque se frustran. Es algo que te pone a prueba de verdad".
Amanda Beard
Cuatro veces campeona del mundo de natación y escritora
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Jaclyn le echará un vistazo.