Establece una relación sana con la comida con Reshaunda Thornton

Según la divertida dietista Reshaunda Thornton, todas las personas mantenemos una relación de por vida con la comida. La cuestión es si nos queremos esforzar por hacer que sea una relación feliz y sostenible o si, por el contrario, nos dedicamos a discutir constantemente. En este episodio de Trained, la experta en nutrición y presentadora del podcast "The Dietitian Against Diets" (la dietista en contra de las dietas, en español) charla con Ryan Flaherty, director experto de rendimiento en Nike, sobre qué cosas pueden ir mal en nuestra relación con la comida y qué podemos hacer para recuperar los hábitos saludables. Reshaunda profundiza en las razones que nos llevan a seguir dietas restrictivas, explica por qué casi nunca funcionan y da consejos para cambiar de mentalidad y disfrutar al máximo de comidas saludables (incluidos los nachos, así que olvídate del sentimiento de culpa).