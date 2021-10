Consejos del entrenador Gjert Ingebrigtsen para especializarse en un deporte

A mi hijo mayor, Henrik, se le daba fenomenal el esquí de fondo, pero vivíamos en el lado equivocado de Noruega, porque no había suficiente nieve. Filip, el segundo, había nacido para jugar al fútbol, solo que con el tiempo le fue gustando el running. Ambos desarrollaron muchas habilidades y conocimientos por haberse especializado tarde, pero los dos se centraron mucho cuando, al hacerse mayores, se decidieron por el running.



Y por último, Jakob, el pequeño. Cuando tenía unos 11 años me dijo que quería ser el mejor runner del mundo. Ya lo tenía todo pensado. Desde aquel día, nunca lo he visto flaquear.



Tienes que tener en cuenta que cada uno decidió por sí mismo a qué deporte se quería dedicar, o incluso si se quería especializar en uno. Tengo siete hijos y estoy igual de orgulloso de los que decidieron que no querían competir. No me interpuse entre Henrik y Filip cuando uno quiso hacer esquí y el otro jugar al fútbol, y tampoco le dije a Jakob que tenía que ir a por todas para convertirse en un atleta completo.



Es una pena, pero esta es una decisión que muchísimos niños no pueden tomar. Tan solo hacen lo que su familia les dice en cuanto pueden coger un balón o correr sin caerse.



Como no has hablado de la tuya, entiendo que te apoya en cualquier decisión que tomes, pero da la impresión de que estás siguiendo las palabras de tu entrenador al pie de la letra. Es lo que tienes que hacer cuando estás en un partido o entrenando, pero, en lo que respecta a las decisiones en tu vida, tienes que preguntarte: "¿estoy haciendo lo que me gusta o lo que mi entrenador quiere que haga?"