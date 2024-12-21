¿Deberías dormir con sujetador? Los expertos opinan

Primero hay que recordar que todos los pechos son válidos, sea cual sea su forma, talla, color y peso.

Sin embargo, algunas personas prefieren tener el pecho más firme. Si es tu caso, te recomendamos que duermas con sujetador. Zuriarrain afirma que llevar sujetador para dormir puede reducir la caída del pecho. Los sujetadores pueden evitar que el pecho cuelgue, se caiga o se vaya para un lado durante las horas de sueño.

Ahora bien, hay que señalar que, aunque duermas con sujetador, es probable que el pecho pierda firmeza con el tiempo. El experto comenta que es algo natural y ocurre debido a una serie de factores, como las hormonas, el peso y la edad.

Además, el embarazo, la menopausia y la lactancia suelen provocar cambios en la forma y el peso del pecho. El embarazo y la lactancia hacen que se caiga mucho el pecho debido a la congestión mamaria, lo que provoca un ensanchamiento de la piel.

Zuriarrain añade que durante la menopausia la piel se vuelve más fina por el envejecimiento, lo que también puede hacer que se caiga.