¿Deberías dormir con sujetador? Los expertos opinan

¿Es bueno dormir con sujetador? Esto es lo que opinan los expertos
Salud y bienestar
Echa un vistazo a los consejos, las posibles ventajas y los inconvenientes que tienes que tener en cuenta según profesionales de la salud.
Si tienes pecho, puede que te hayas preguntado si es bueno dormir con sujetador. Al fin y al cabo, hay personas que dicen que llevar sujetador para dormir es muy cómodo, pero hay quienes opinan que es lo más incómodo del mundo.
A continuación, un grupo de especialistas en salud aclaran si dormir con sujetador es bueno o malo para el pecho.
¿Es malo dormir con sujetador?
En pocas palabras: no. De todas formas, tampoco es mejor que dormir sin ponértelo.
Suzanna Wong, quiropráctica y experta en salud integral, afirma que depende de tus preferencias personales dormir con o sin sujetador.
(Posibles) ventajas de dormir con sujetador
A algunas personas puede venirle bien dormir con sujetador. Antes de que los expertos expliquen las posibles ventajas, es importante aclarar algo: el tipo de sujetador que lleves para dormir no importa, como señala Wong.
Por ejemplo, si prefieres dormir con un sujetador con aro, hazlo. Wong comenta que hay muchas leyendas urbanas que dicen que llevar un sujetador con aro para dormir es malo para la espalda, pero no es cierto.
Si quieres dormir con un sujetador deportivo, también puedes hacerlo. Constance M. Chen, cirujana plástica y especialista en reconstrucción mamaria, nos cuenta que mucha gente quiere saber si es malo dormir con un sujetador deportivo. Ella asegura que no lo es. Al contrario de lo que se suele pensar, no dificulta el crecimiento del pecho.
1.Puede reducir el dolor de cuello y espalda
Los sujetadores están diseñados para dar sujeción al pecho y reducir la presión en la espalda en las actividades del día a día. Wong explica que algunas personas con el pecho más grande también necesitan reducir la presión de la espalda mientras duermen.
Llevar sujetador por la noche puede dar sujeción al pecho y evitar que se mueva en exceso para reducir la presión en la espalda. La experta recomienda dormir con un sujetador de la talla correcta si te despiertas con dolor en la zona lumbar, la parte superior de la espalda o el cuello, o con rigidez en los músculos del tren superior.
2.Puede ayudar con el dolor hormonal
Wong también recomienda probar a dormir con sujetador si sientes hinchazón en el pecho o sensibilidad en los pezones unos días antes de que te venga la regla por el aumento de estrógenos y progesterona en tu cuerpo.
Hay personas que se despiertan por la sensibilidad en el pecho, sobre todo si duermen bocabajo o se mueven mucho durmiendo, señala la experta. Si notas sensibilidad en el pecho en algunos momentos del mes, dormir con sujetador puede ayudarte a aliviar los síntomas y hacer que duermas con más comodidad.
3.Sirve para proteger los pendientes
El cirujano plástico Alexander Zuriarrain recomienda dormir con sujetador si tienes pendientes en los pezones.
Los movimientos que realiza una persona durmiendo pueden hacer que el pendiente se enganche en algún sitio y se desgarre el tejido frágil de la zona.
Hay que tener en cuenta que hay gente que no sabe si se mueve durmiendo o no. Zuriarrain señala que, cuando entramos en la fase REM o sueño profundo, no tenemos ni idea de lo que hacemos.
4.Puede prevenir la caída del pecho
Primero hay que recordar que todos los pechos son válidos, sea cual sea su forma, talla, color y peso.
Sin embargo, algunas personas prefieren tener el pecho más firme. Si es tu caso, te recomendamos que duermas con sujetador. Zuriarrain afirma que llevar sujetador para dormir puede reducir la caída del pecho. Los sujetadores pueden evitar que el pecho cuelgue, se caiga o se vaya para un lado durante las horas de sueño.
Ahora bien, hay que señalar que, aunque duermas con sujetador, es probable que el pecho pierda firmeza con el tiempo. El experto comenta que es algo natural y ocurre debido a una serie de factores, como las hormonas, el peso y la edad.
Además, el embarazo, la menopausia y la lactancia suelen provocar cambios en la forma y el peso del pecho. El embarazo y la lactancia hacen que se caiga mucho el pecho debido a la congestión mamaria, lo que provoca un ensanchamiento de la piel.
Zuriarrain añade que durante la menopausia la piel se vuelve más fina por el envejecimiento, lo que también puede hacer que se caiga.
Los posibles riesgos de dormir con sujetador
Efectivamente, hay gente que hace un favor a la espalda y el pecho al dormir con sujetador, pero hay quienes es mejor que no se lo pongan. Estos son algunos posibles inconvenientes de dormir con sujetador.
1.Puede afectar a la respiración
El quiropráctico Blessen Abraham afirma que los sujetadores están diseñados para quedar ceñidos en la zona del pecho. Aunque este ajuste permite que el sujetador te ofrezca sujeción cuando estás de pie, puede ser un problema al tumbarte.
El experto explica que, al tumbarte y dormir bocarriba, la banda del sujetador puede moverse al centro del pecho. Este movimiento suele hacer que la caja torácica no se expanda por completo, algo necesario para que puedas respirar como es debido.
El resultado es que tendrás un sueño menos profundo. Si te levantas con cansancio y crees que puede ser culpa del sujetador, quizá debas quitártelo para dormir.
2.Puede ser incómodo
Mucha gente se pone camisetas oversize o pijamas suaves para dormir por un motivo: la comodidad. Sin embargo, dormir con sujetador puede ser incómodo, y es normal.
Chen afirma que la principal desventaja de dormir con sujetador es que para muchas personas es más incómodo.
Tú decides: si crees que es incómodo dormir con sujetador, no te lo pongas. Así de fácil.
3.Puede hacer que sudes más
Una camiseta o un pantalón demasiado ceñidos pueden hacerte sudar. Según Chen, ocurre lo mismo con los sujetadores demasiado ajustados. La acumulación de sudor puede aumentar el riesgo de malos olores e irritación e incluso provocar la aparición de hongos.
Si te despiertas con el pecho chorreando, deberías plantearte dormir sin sujetador. Hay una alternativa: Chen sugiere dormir con sujetadores de algodón por que normalmente suelen ser más transpirables.
La conclusión
Dormir con sujetador no es ni bueno ni malo. Para saber qué opción es la más adecuada para ti, piensa en la que sea más cómoda para el pecho, la espalda, los pezones y la piel.
Texto: Gabrielle Kassel