7 productos de equipación protectora Nike para fútbol americano que ya puedes comprar

Equipación básica de protección para fútbol americano de esta temporada
Guía de compra
Esta equipación protectora para fútbol americano Nike te ofrece seguridad total para derribar a tus rivales y en las jugadas de embolsada.
Los derribos, las embolsadas y otras formas de contacto físico son tan habituales en el fútbol americano como las capturas, los sprints y los lanzamientos. Por eso, es importante que los jugadores y las jugadoras utilicen una equipación de protección que ayude a garantizar su seguridad en el terreno de juego y que así puedan hacer cualquier jugada con total seguridad.
De protectores bucales a prendas acolchadas, esta es la mejor equipación de protección para fútbol americano.
Protectores bucales
La mayoría de las ligas de fútbol americano exigen que cualquier atleta lleve un protector bucal y no sin razón. De acuerdo con la American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), los protectores bucales reducen el riesgo de sufrir heridas en la boca durante los partidos y los entrenamientos entre los y las atletas de fútbol americano jóvenes.
Los protectores bucales Nike permiten mantener las vías respiratorias despejadas para maximizar la entrada de oxígeno e incorporan un sistema que permite quitárselo rápidamente para poder hablar con cualquier colega de equipo sobre la logística de una jugada determinante.
Mangas y brazaletes
Las mangas y los brazaletes Nike resultan muy útiles en los partidos de fútbol americano por dos motivos. En primer lugar, ejercen compresión sobre algunas de las articulaciones que más se activan al jugar, como el codo. Sin embargo, muchas mangas Nike también incorporan una capa protectora de plástico que transmite a cualquier atleta la confianza necesaria para derrochar fuerza y potencia en las jugadas.
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Guantes
Los guantes de fútbol americano adecuados proporcionan a cualquier atleta tracción y control en el manejo del balón, pero, además, también sirven como protección. Este elemento de equipamiento ofrece protección cuando hace mal tiempo y en las jugadas intensas.
Los guantes Nike están disponibles para adulto y para niño/a, incluidos los guantes Vapor Knit 3.0, fabricados de silicona ligera con una confección que proporciona una gran transpirabilidad. Otro modelo son los guantes Superbad, con material Magnigrip en la palma que ofrece agarre para atrapar el balón con precisión.
Protectores de ojos
Tener una visión amplia y exacta del campo, sobre todo cuando hace sol, es importante al jugar al fútbol americano. El protector de ojos Nike Vapor tiene bisagras que absorben los impactos y un borde biselado que bloquea los reflejos y la distorsión, por lo que proporciona a cualquier atleta claridad visual total en el terreno de juego y le protege por completo frente a los rayos UVA y UVB.
Protecciones faciales aislantes
Los elementos de protección que se utilizan en el fútbol americano no son solo las hombreras, las rodilleras y los protectores bucales, ya que también se necesita protección frente a las inclemencias del tiempo. La capucha Nike Pro Hyperwarm es una capa de aislamiento adicional ideal para jugar y entrenar cuando hace frío. El diseño adaptable permite llevarla cómodamente debajo del casco, sola o a modo de polaina para el cuello.
Pantalones cortos acolchados
El fútbol americano es un deporte que consiste especialmente en correr y pasar el balón, pero, en cualquier partido de la National Football League (NFL) o de ocio, el tiempo que los jugadores y las jugadoras pasan en el suelo suele ser comparable con el tiempo que pasan de pie.
Independientemente de la posición, un pantalón corto acolchado y ajustado puede resultar muy cómodo. El pantalón corto Nike Pro HyperStrong incorpora una almohadilla de espuma diseñada para absorber los impactos en los derribos y las caídas, sin sacrificar la ligereza y la transpirabilidad necesarias para jugar.
Bolsas para equipación de fútbol americano
La equipación de fútbol americano, incluido el equipamiento de protección descrito en esta página, suele ocupar mucho espacio en la taquilla y la bolsa de cualquier atleta. Mete todos los elementos de protección imprescindibles para el fútbol americano en una bolsa de deporte Nike.
La bolsa Nike Utility Power, por ejemplo, tiene una capacidad de 51 litros, pero cuenta con una confección resistente y distintas asas y correas regulables que permiten llevarla cómodamente.
Texto: Julia Sullivan, reputada entrenadora personal americana