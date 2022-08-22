7 productos de equipación protectora Nike para fútbol americano que ya puedes comprar

Los derribos, las embolsadas y otras formas de contacto físico son tan habituales en el fútbol americano como las capturas, los sprints y los lanzamientos. Por eso, es importante que los jugadores y las jugadoras utilicen una equipación de protección que ayude a garantizar su seguridad en el terreno de juego y que así puedan hacer cualquier jugada con total seguridad.

De protectores bucales a prendas acolchadas, esta es la mejor equipación de protección para fútbol americano.