Los 7 mejores elementos de equipación de fútbol de Nike para mujer

Los 7 mejores elementos de equipación de fútbol Nike para mujer
Guía de compra
Prepárate para el gran partido con la ropa y los complementos de Nike Football, que se han diseñado para optimizar la velocidad, la agilidad y la precisión en el campo.
Para las jugadoras, cada segundo en el campo cuenta. Y no importa la posición, el tiempo que dediques a recolocarte las espinilleras ni cualquier otro reajuste por molestias. Nada es una molestia sin más. Todo puede ser decisivo para el partido.
Por supuesto, la eficacia de la equipación de fútbol va mucho más allá de la función. Salir al campo con una elegante equipación de fútbol puede infundir una gran confianza en cualquier atleta y equipo.
Echa un vistazo a estos siete productos imprescindibles de Nike Football para mujer, diseñados para satisfacer la destreza atlética de jugadoras de fútbol de todos los niveles,
7 básicos de Nike Football para mujer
1. Botas de fútbol con el ajuste adecuado
Da igual si juegas en moqueta - Turf, césped artificial o pista. Las botas adecuadas son una de las compras más importantes que hay que hacer en cuanto a equipación de fútbol. Aunque las tres principales botas Nike (Phantom, Mercurial y Tiempo) están diseñadas para adaptarse a tu nivel de habilidad en todas las posiciones del campo, algunas están más adaptadas a ciertas preferencias y estilos de juego. Ventajas de cada modelo:
Nike Phantom: Estas botas cuentan con una textura especial con patrón en relieve diseñado para ofrecer el máximo control y dar efecto al balón. También tienen un sistema de lazada descentrado para chutar, pasar y regatear con más precisión.
Nike Mercurial: Seguro que has visto estos modelos ultraligeros en partidos profesionales de todo el mundo. Los botas Nike Mercurial están hechas para la velocidad. Muchas variantes de las botas Mercurial están fabricadas con Vaporposite+, una malla de rejilla de gran agarre que ayuda a maximizar el control del balón cuando vas a mucha velocidad.
Nike Tiempo: Con una piel suave y premium, y una suela interior amortiguada con una lengüeta de malla adaptable, las Nike Tiempo están diseñadas para ofrecer pura comodidad. Además, estas botas también están pensadas para darte velocidad y agilidad. Por eso, muchas Tiempo tienen texturas en relieve en la parte delantera para clavar cada pase, regateo y tiro.
2. Mangas y espinilleras resistentes
En fútbol, un imprescindible para evitar lesiones son las espinilleras. Protegen de los golpes y te las puedes poner debajo de las medias. Las espinilleras Nike cuentan con una resistente cubierta compuesta que integra perforaciones para ofrecer transpirabilidad. Por su parte, las mangas de compresión ayudan a mantenerlas en su sitio.
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3. Pantalones cortos transpirables
Durante los 90 minutos de sprints, entradas y deslizamientos de un partido fútbol, las piernas se llevan un buen trabajo extra. Por eso es fundamental contar con un pantalón corto transpirable y ligero. Los pantalones cortos de Nike Football cuentan con un tejido ligeramente elástico y una cintura de malla para que se ajusten, pero no aprieten.
4. Chaquetas de calentamiento cómodas
Las chaquetas de Nike Football mantienen la calidez durante los ejercicios previos al partido y son resistentes a la humedad por si el tiempo empeora.
5. Sujetadores deportivos
El sujetador deportivo es fundamental para el rendimiento. Los sujetadores deportivos Nike están diseñados para una velocidad, agilidad y atletismo óptimos en el campo. Los tienes en una amplia gama de estilos (con cierre posterior, frontal y sin cierre) y tallas que van de la XS a la 3X y copas de la A a la G. Por no mencionar que también están disponibles en una gran variedad de colores y diseños.
(Contenido relacionado: Los mejores sujetadores deportivos de alta sujeción Nike que debes probar)
6. Bandas para el pelo que capilarizan el sudor y evitan las distracciones
Mantener el pelo y el sudor fuera de la cara es imprescindible para ver bien en el campo. Las bandas para el pelo te ofrecen un ajuste ceñido y seguro. Así, las defensas pueden anticiparse a los ataques de las delanteras, los saques de esquina y todo lo demás.
7. Partes de arriba que capilarizan el sudor
Da igual si te gustan en forma de crop top, ajustadas u oversize. Las camisetas de fútbol funcionales se adaptan a tus movimientos y alejan el sudor del cuerpo para que se evapore. Muchas partes de arriba de Nike Football cuentan con la tecnología Nike Dri-FIT, que utiliza una confección de microfibra para dispersar el sudor por la superficie de la prenda y alejarlo del cuerpo.
Texto de Julia Sullivan, entrenadora personal certificada por la American Council on Exercise (ACE)