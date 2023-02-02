Los mejores abrigos acolchados Nike para hombre
Guía de compra
Estas chaquetas acolchadas con aislamiento para hombre te ofrecerán calidez todo el invierno.
Los abrigos acolchados son tan imprescindibles en invierno como los pantalones cortos en verano. Los abrigos acolchados son la mejor opción para cuando hace frío, ya que están diseñados para mantener la calidez tanto por senderos como en el aparcamiento del súper o de camino al gimnasio desde el trabajo.
La cuestión es: ¿qué abrigo acolchado es el mejor para ti? Echa un vistazo a esta selección de los mejores modelos de abrigos acolchados Nike para hombre, clasificados según las actividades o las aventuras para las que sean más apropiados.
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Los mejores abrigos acolchados Nike para hombre
1. Para los deportes de invierno, elige los abrigos acolchados Nike Storm-FIT
Como sabe cualquier amante de los deportes de invierno, cuando nieva no hay nada como subirte a unos esquís, una tabla de snowboard o unas raquetas de nieve. Para disfrutar en la nieve, lo mejor es ponerse ropa de abrigo con aislamiento y preparada para el invierno. Con este abrigo acolchado fabricado con tecnología Nike Storm-FIT tendrás protegida la mitad superior del cuerpo.
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El material Nike Storm-FIT es una mezcla de laminado de poliéster de microfibra que actúa como escudo contra el agua y el viento. Ponte una chaqueta Nike Storm-FIT para protegerte de la lluvia, el frío, la nieve, la aguanieve o el hielo.
Por ejemplo, la chaqueta Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner PRIMALOFT® para hombre se ha fabricado con tecnología Storm-FIT y, además, también está forrada con aislamiento PRIMALOFT® Thermoplume, una alternativa al plumón que retiene el calor.
2. Para el día a día, decántate por los abrigos acolchados Nike Therma-FIT
¿Buscas un abrigo acolchado para ir a hacer recados o a tomar café? Echa un vistazo a la selección de abrigos acolchados de Nike hechos con tecnología Nike Therma-FIT.
Nike Therma-FIT es un tejido Fleece de microfibra con cepillado doble que retiene el calor. El material Nike Therma-FIT es ligero en cuanto a peso y volumen, así que tendrás libertad total de movimiento.
Para saber qué chaqueta acolchada Nike Therma-FIT es mejor para ti, ten en cuenta tu estilo personal. Esta chaqueta de entrenador con aislamiento Nike Sportswear Therma-FIT Authentics para hombre cuenta con cierres a presión y un cuello marcado, por lo que es ideal para conjuntos informales de estilo urbano.
Por otro lado, la chaqueta de camuflaje con capucha y aislamiento Nike Sportswear Therma-FIT Windrunner para hombre puede ajustarse más a lo que buscas si quieres una chaqueta acolchada clásica.
3. Para las aventuras al aire libre, opta por los abrigos acolchados Nike Therma-FIT ADV
Si eres amante del trail, el senderismo, la acampada o cualquier otro tipo de aventura al aire libre, las chaquetas acolchadas hechas con tecnología Nike Therma-FIT ADV pueden ser una opción estupenda para ti.
El tejido Therma-FIT ADV va un paso más allá de la tecnología Therma-FIT para conseguir equipación igual de repelente al agua y con la misma calidez, pero más avanzada. Nike FIT ADV utiliza información detallada de atletas, estudios de ciencia deportiva, ingeniería basada en mapas corporales y características de diseño innovadoras con el fin de crear prendas específicas para distintos deportes, ejercicios y estilos de vida.
Por ejemplo, si eres runner, puede que la opción más cómoda para ti sea una de ajuste muy entallado, como la chaqueta de running con relleno de plumón Nike Therma-FIT ADV Repel para hombre, que queda pegada al cuerpo y proporciona libertad de movimiento en los brazos.
Si practicas senderismo y la movilidad de los brazos es un factor menos importante para ti, la chaqueta acolchada Nike Therma-FIT ADV ACG "Lunar Lake" sería la opción perfecta gracias a su aislamiento que retiene el calor a la vez que expulsa la humedad.
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Texto: Gabrielle Kassel