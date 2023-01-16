Nike FC

En medio del mayor torneo del fútbol, FM Broadcast y Nike FC hablan con el escritor británico de Versus Mayowa Quadri, el alemán John Adekunle del Darwin FC, la cofundadora francesa de Les Hijabeuses Founé Diawara y el delantero nigeriano de la Premier League Taiwo Awoniyi sobre sus experiencias deportivas y vitales. El objetivo es aportar un punto de vista diverso al ámbito del fútbol para crear un futuro mejor y más inclusivo.