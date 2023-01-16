Última actualización: 16 de enero de 2023
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Nike FC
FM Broadcast: El fútbol conecta a las diferentes comunidades negras
En medio del mayor torneo del fútbol, FM Broadcast y Nike FC hablan con el escritor británico de Versus Mayowa Quadri, el alemán John Adekunle del Darwin FC, la cofundadora francesa de Les Hijabeuses Founé Diawara y el delantero nigeriano de la Premier League Taiwo Awoniyi sobre sus experiencias deportivas y vitales. El objetivo es aportar un punto de vista diverso al ámbito del fútbol para crear un futuro mejor y más inclusivo.
El futuro inclusivo del deporte y la cultura
FM Broadcast es nuestra tertulia en la que charlamos con atletas, activistas y personas creativas con un objetivo concreto que nos inspiran para conectar con el espíritu del futuro.