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Última actualización: 16 de enero de 2023
2 min de lectura

Nike FC

FM Broadcast: El fútbol conecta a las diferentes comunidades negras

En medio del mayor torneo del fútbol, FM Broadcast y Nike FC hablan con el escritor británico de Versus Mayowa Quadri, el alemán John Adekunle del Darwin FC, la cofundadora francesa de Les Hijabeuses Founé Diawara y el delantero nigeriano de la Premier League Taiwo Awoniyi sobre sus experiencias deportivas y vitales. El objetivo es aportar un punto de vista diverso al ámbito del fútbol para crear un futuro mejor y más inclusivo.

El futuro inclusivo del deporte y la cultura

FM Broadcast es nuestra tertulia en la que charlamos con atletas, activistas y personas creativas con un objetivo concreto que nos inspiran para conectar con el espíritu del futuro.

Episodios anteriores

  • FM Broadcast presenta: El futuro del fútbol, slide 1 of 6

    Season 2 Episode 1

    Marathon of Mental Health
  • FM Broadcast presenta: El futuro del fútbol, slide 2 of 6

    Season 2 Episode 2

    The Future of Belonging
  • FM Broadcast presenta: El futuro del fútbol, slide 3 of 6

    FM Broadcast Presents

    How Black Athletes Shape the Future

Publicación original: 16 de enero de 2023