¿Qué es el manguito rotador y qué ejercicios le vienen bien?

La mayoría de las personas suelen olvidarse de sus manguitos rotadores, y más aún de cuidarlos.

"Este grupo de músculos es una de las partes más importantes del hombro", afirma Duane Scotti, fisioterapeuta certificado por la APTA, doctor en Fisioterapia y fundador de Spark Healthy Runner. "Está compuesto por cuatro músculos y tendones importantes que te permiten levantar objetos y mover los brazos en todas las direcciones".

En resumen, son vitales para las actividades cotidianas y para lograr tus objetivos de fitness.

"La articulación del hombro es la articulación con mayor movilidad del cuerpo", dice Alexis Shoope, fisioterapeuta certificada por la APTA, doctora en Fisioterapia, especialista en Ortopedia, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, y fundadora de PIONE3R Physical Therapy & Wellness. "Por este motivo, su estabilidad depende de los músculos. Los músculos del manguito rotador están unidos directamente a la articulación, por lo que desempeñan un papel fundamental en este aspecto".

Sin los músculos del manguito rotador, sería prácticamente imposible realizar las tareas más simples del día a día. Tareas como, por ejemplo, abrocharte el sujetador en la espalda, cepillarte el pelo, tirar una pelota, mover una raqueta de tenis o coger algo de un mueble alto.