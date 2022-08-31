Todo lo que necesitas saber sobre las escaleras de agilidad

Alexa Javens, entrenadora personal certificada por la NASM, explica que ser ágil significa poder cambiar de dirección rápidamente. Además, añade que los entrenamientos con escalera son ideales para desarrollar la velocidad multidireccional, la coordinación y la agilidad.

Los ejercicios con escalera de agilidad pueden mejorar la cognición, la rapidez y la capacidad de anticipación en los cambios de dirección, lo que favorece al rendimiento deportivo general. También pueden aumentar el rendimiento cuando se practican deportes como el fútbol, el fútbol americano, el boxeo, el tenis y las artes marciales, como comenta Heather Milton, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, y fisióloga de ejercicio clínico en el Centro de Rendimiento Deportivo del NYU Langone de la ciudad de Nueva York.

Las escaleras de agilidad son económicas y versátiles, y es fácil entrenar con ellas. Además, puedes usarlas en cualquier sitio en el que haya espacio para ellas, como un parque o el patio o el salón de casa.