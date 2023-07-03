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Última actualización: 3 de julio de 2023
6 min de lectura

En colaboración con Rebel Girls

Ejercicios dinámicos

El fútbol es un deporte divertido por naturaleza, por eso, hemos creado ejercicios con ese mismo espíritu. Pruébalos, mejora tus habilidades y reta a amistades y familiares. ¡Vamos!

Ejercicios de fútbol para niñas - Nike

Ejercicio: calcetines fuera

Haz una bola con un par de calcetines (limpios o no) y coge una cesta para la ropa, una papelera o una bolsa que esté vacía.

Versión sencilla

• Coloca la cesta a 4 pasos de distancia.

• Coge con la mano la bola de calcetines.

• Lánzala al aire y chuta* hacia la cesta.

• Consigues 5 puntos por cada bola que entre.

• Consigues 1 punto cada vez que la bola toque la cesta. ¿Cuántos puntos crees que podrías lograr con 10 intentos?

• ¿Serías capaz de superar tu mejor marca?

Versión intermedia

• Cuando lo tengas todo listo, intenta chutar la bola con el otro pie (el no dominante).

• Si logras meterla en la cesta, consigues 10 puntos.

• Si toca la cesta, sumas 5.

• ¿Serías capaz de superar tu mejor marca? ¿Cómo lo harías?

Con amistades y familia

• Prepáralo todo y reta a alguna amistad o familiar a jugar contigo.

• Tendréis que ir por turnos hasta llegar a los 10 intentos cada uno. ¿Quién ha anotado más puntos? ¿Cómo lo ha hecho?

• ¿Qué has podido aprender de los intentos de la otra persona?

• Coméntale a tu colega de juego 2 cosas que creas que ha hecho bien durante su turno.

* También puedes lanzar los calcetines con la mano.

Ejercicios de fútbol para niñas - Nike

Ejercicio: todos los toques que puedas

Haz un círculo pequeño en el suelo con conos, tiza, bloques… ¡Lo que tengas a mano! Y coge un balón de fútbol.

Versión sencilla

• Pon el cronómetro a 30 segundos.

• ¿Cuántos toques con el pie puedes dar en esos 30 segundos sin que el balón salga del círculo?

• ¿Serías capaz de superar tu mejor marca?

Versión intermedia

• Pon el cronómetro a 30 segundos.

• Esta vez, intenta tocar el balón con todas las partes del pie que puedas: la punta, la zona de los cordones, la suela, el talón, y el interior y el exterior del pie.

• ¿Cuántos toques puedes dar en 30 segundos?

• Para complicarlo un poco, vuelve a iniciar el cronómetro e intenta jugar sin usar la misma parte del pie 2 veces seguidas.

• ¿Qué hiciste bien durante el turno en el que lograste tu mejor marca?

Con amistades y familia

• Prepáralo todo y pide a alguna amistad o familiar que juegue contigo.

• Por turnos, fijaos en cuántos toques podéis lograr en 30 segundos.

• Piensa cómo podríais hacer más toques como equipo.

Ejercicios de fútbol para niñas - Nike

Ejercicio: contra la pared

Para este ejercicio, solo necesitas un balón y una pared. ¡Así de fácil!

Versión sencilla

• Chuta el balón hacia la pared, como si se lo estuvieras pasando a otra persona.

• Cuando este vuelva hacia ti, intenta pararlo o devolverlo, pero hazlo con una parte del pie diferente cada vez.

• ¿Con cuántas zonas diferentes del pie puedes jugar? ¿Eres capaz de mantener el control del balón?

Versión intermedia

• Esta vez, lanza el balón hacia la parte más alta de la pared.

• Intenta parar el balón o volver a pasarlo hacia la pared, pero, esta vez, usa diferentes partes del cuerpo, como el pecho, la cabeza u otras zonas del pie.

• ¿Con cuántas zonas diferentes del cuerpo puedes jugar?

Con amistades y familia

• Prepáralo todo y pide a alguna amistad o familiar que juegue contigo.

• ¿Cuántas veces, en equipo, podéis pasar y parar el balón con el pie?

• ¿Podéis parar el balón con una parte del pie diferente cada vez?

• Si os apetece, también podéis poner a prueba vuestras habilidades pasándoos el balón de formas diferentes, para que sea más difícil a la hora de pararlo.

• ¡Recordad que lo importante para mejorar es apoyaros y ayudaros mutuamente!

Ejercicios de fútbol para niñas - Nike

Ejercicio: bolos

Coge 10 juguetes u objetos que puedas tumbar. ¡Es hora de jugar a los bolos!

Con el pie

• En esta actividad, llamaremos "bolos" a los objetos que uses.

• Coloca los bolos formando un triángulo. Lo mejor es hacerlo en 4 filas (de 1, 2, 3 y 4 bolos).

• Ponte a 2 metros de los bolos.

• Chuta el balón para intentar tumbar tantos como puedas.

• Cuenta cuántos has podido derribar en cada intento.

• Repite los primeros 5 pasos y suma todos los bolos que has logrado tumbar.

• ¿Serías capaz de superar tu marca más alta? ¿Qué movimientos hiciste en el intento que mejor se te dio?

Con las manos

• Coloca los bolos formando un triángulo, como en el ejercicio con el pie.

• Ponte a 3 metros de los bolos.

• Lanza el balón para ver cuántos bolos puedes tumbar.

• Ponte a prueba intentando lanzar desde más lejos o colocando los bolos de formas diferentes.

Con amistades y familia

• Prepáralo todo y pide a alguna amistad o familiar que juegue contigo.

• Cread reglas para que todo el mundo pueda jugar, tanto si lanza el balón como si chuta. Pensad también a cuánta distancia os vais a colocar, con cuántos bolos vais a jugar y en qué forma los vais a poner.

• ¡Recordad siempre animar a los demás y ayudaros mutuamente!

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Ejercicios de fútbol para niñas - Nike

Publicación original: 3 de julio de 2023