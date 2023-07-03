Ejercicios de fútbol para niñas - Nike

Haz una bola con un par de calcetines (limpios o no) y coge una cesta para la ropa, una papelera o una bolsa que esté vacía.

Versión sencilla

• Coloca la cesta a 4 pasos de distancia.

• Coge con la mano la bola de calcetines.

• Lánzala al aire y chuta* hacia la cesta.

• Consigues 5 puntos por cada bola que entre.

• Consigues 1 punto cada vez que la bola toque la cesta. ¿Cuántos puntos crees que podrías lograr con 10 intentos?

• ¿Serías capaz de superar tu mejor marca?

Versión intermedia

• Cuando lo tengas todo listo, intenta chutar la bola con el otro pie (el no dominante).

• Si logras meterla en la cesta, consigues 10 puntos.

• Si toca la cesta, sumas 5.

• ¿Serías capaz de superar tu mejor marca? ¿Cómo lo harías?

Con amistades y familia

• Prepáralo todo y reta a alguna amistad o familiar a jugar contigo.

• Tendréis que ir por turnos hasta llegar a los 10 intentos cada uno. ¿Quién ha anotado más puntos? ¿Cómo lo ha hecho?

• ¿Qué has podido aprender de los intentos de la otra persona?

• Coméntale a tu colega de juego 2 cosas que creas que ha hecho bien durante su turno.

* También puedes lanzar los calcetines con la mano.