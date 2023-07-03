Ejercicios de fútbol para niñas - Nike

En colaboración con Rebel Girls
Ejercicios dinámicos
El fútbol es un deporte divertido por naturaleza, por eso, hemos creado ejercicios con ese mismo espíritu. Pruébalos, mejora tus habilidades y reta a amistades y familiares. ¡Vamos!
Ejercicio: calcetines fuera
Haz una bola con un par de calcetines (limpios o no) y coge una cesta para la ropa, una papelera o una bolsa que esté vacía.
Versión sencilla
• Coloca la cesta a 4 pasos de distancia.
• Coge con la mano la bola de calcetines.
• Lánzala al aire y chuta* hacia la cesta.
• Consigues 5 puntos por cada bola que entre.
• Consigues 1 punto cada vez que la bola toque la cesta. ¿Cuántos puntos crees que podrías lograr con 10 intentos?
• ¿Serías capaz de superar tu mejor marca?
Versión intermedia
• Cuando lo tengas todo listo, intenta chutar la bola con el otro pie (el no dominante).
• Si logras meterla en la cesta, consigues 10 puntos.
• Si toca la cesta, sumas 5.
• ¿Serías capaz de superar tu mejor marca? ¿Cómo lo harías?
Con amistades y familia
• Prepáralo todo y reta a alguna amistad o familiar a jugar contigo.
• Tendréis que ir por turnos hasta llegar a los 10 intentos cada uno. ¿Quién ha anotado más puntos? ¿Cómo lo ha hecho?
• ¿Qué has podido aprender de los intentos de la otra persona?
• Coméntale a tu colega de juego 2 cosas que creas que ha hecho bien durante su turno.
* También puedes lanzar los calcetines con la mano.
Ejercicio: todos los toques que puedas
Haz un círculo pequeño en el suelo con conos, tiza, bloques… ¡Lo que tengas a mano! Y coge un balón de fútbol.
Versión sencilla
• Pon el cronómetro a 30 segundos.
• ¿Cuántos toques con el pie puedes dar en esos 30 segundos sin que el balón salga del círculo?
• ¿Serías capaz de superar tu mejor marca?
Versión intermedia
• Pon el cronómetro a 30 segundos.
• Esta vez, intenta tocar el balón con todas las partes del pie que puedas: la punta, la zona de los cordones, la suela, el talón, y el interior y el exterior del pie.
• ¿Cuántos toques puedes dar en 30 segundos?
• Para complicarlo un poco, vuelve a iniciar el cronómetro e intenta jugar sin usar la misma parte del pie 2 veces seguidas.
• ¿Qué hiciste bien durante el turno en el que lograste tu mejor marca?
Con amistades y familia
• Prepáralo todo y pide a alguna amistad o familiar que juegue contigo.
• Por turnos, fijaos en cuántos toques podéis lograr en 30 segundos.
• Piensa cómo podríais hacer más toques como equipo.
Ejercicio: contra la pared
Para este ejercicio, solo necesitas un balón y una pared. ¡Así de fácil!
Versión sencilla
• Chuta el balón hacia la pared, como si se lo estuvieras pasando a otra persona.
• Cuando este vuelva hacia ti, intenta pararlo o devolverlo, pero hazlo con una parte del pie diferente cada vez.
• ¿Con cuántas zonas diferentes del pie puedes jugar? ¿Eres capaz de mantener el control del balón?
Versión intermedia
• Esta vez, lanza el balón hacia la parte más alta de la pared.
• Intenta parar el balón o volver a pasarlo hacia la pared, pero, esta vez, usa diferentes partes del cuerpo, como el pecho, la cabeza u otras zonas del pie.
• ¿Con cuántas zonas diferentes del cuerpo puedes jugar?
Con amistades y familia
• Prepáralo todo y pide a alguna amistad o familiar que juegue contigo.
• ¿Cuántas veces, en equipo, podéis pasar y parar el balón con el pie?
• ¿Podéis parar el balón con una parte del pie diferente cada vez?
• Si os apetece, también podéis poner a prueba vuestras habilidades pasándoos el balón de formas diferentes, para que sea más difícil a la hora de pararlo.
• ¡Recordad que lo importante para mejorar es apoyaros y ayudaros mutuamente!
Ejercicio: bolos
Coge 10 juguetes u objetos que puedas tumbar. ¡Es hora de jugar a los bolos!
Con el pie
• En esta actividad, llamaremos "bolos" a los objetos que uses.
• Coloca los bolos formando un triángulo. Lo mejor es hacerlo en 4 filas (de 1, 2, 3 y 4 bolos).
• Ponte a 2 metros de los bolos.
• Chuta el balón para intentar tumbar tantos como puedas.
• Cuenta cuántos has podido derribar en cada intento.
• Repite los primeros 5 pasos y suma todos los bolos que has logrado tumbar.
• ¿Serías capaz de superar tu marca más alta? ¿Qué movimientos hiciste en el intento que mejor se te dio?
Con las manos
• Coloca los bolos formando un triángulo, como en el ejercicio con el pie.
• Ponte a 3 metros de los bolos.
• Lanza el balón para ver cuántos bolos puedes tumbar.
• Ponte a prueba intentando lanzar desde más lejos o colocando los bolos de formas diferentes.
Con amistades y familia
• Prepáralo todo y pide a alguna amistad o familiar que juegue contigo.
• Cread reglas para que todo el mundo pueda jugar, tanto si lanza el balón como si chuta. Pensad también a cuánta distancia os vais a colocar, con cuántos bolos vais a jugar y en qué forma los vais a poner.
• ¡Recordad siempre animar a los demás y ayudaros mutuamente!