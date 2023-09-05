Última actualización: 5 de septiembre de 2023
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Home: Buscar nuestro sitio a través del deporte
"Refugiado", "migrante", o "extranjero" son etiquetas que nunca definirán a una persona. En nuestra nueva docuserie "HOME", hablamos con personas que usan el deporte para ayudar a atletas excluidos y comunidades desplazadas en todo el mundo a encontrar su sitio.
Alphonso Davies nos acompaña en el segundo episodio de la docuserie HOME. Descubre cómo, para él, el deporte ha sido una clave para encontrar su sitio. Desde su primer equipo en Edmonton (Canadá) hasta llegar a la escena mundial, Alphonso redefine las etiquetas y los prejuicios que sufren las comunidades desplazadas y anima a la próxima generación a buscar un futuro extraordinario. "No puedes etiquetar un futuro que todavía no se ha escrito". -Alphonso Davies