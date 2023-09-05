Alphonso Davies nos acompaña en el segundo episodio de la docuserie HOME. Descubre cómo, para él, el deporte ha sido una clave para encontrar su sitio. Desde su primer equipo en Edmonton (Canadá) hasta llegar a la escena mundial, Alphonso redefine las etiquetas y los prejuicios que sufren las comunidades desplazadas y anima a la próxima generación a buscar un futuro extraordinario. "No puedes etiquetar un futuro que todavía no se ha escrito". -Alphonso Davies