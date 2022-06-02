7 ideas de regalos de Nike para el Día del Padre
Guía de compra
Te traemos las mejores ideas de regalos para todo tipo de padres: desde aficionados a los deportes hasta apasionados de las zapatillas.
Este Día del Padre, sé original. ¿Te gustaría regalarle algo que lo anime a descubrir su nuevo hobby favorito? ¿O quizá estás pensando en pasar más tiempo con él a través de una afición compartida? Sea cual sea tu idea, echa un vistazo a estas siete propuestas de regalo para el Día del Padre.
1. Para padres a los que les gusta correr: equipación Nike Dri-FIT
Hay muchas prendas Nike Dri-FIT que pueden completar la equipación de running de tu padre, desde gorras y calcetines hasta ropa premium. Los calcetines Nike Dri-FIT son una auténtica revolución para los amantes del running, porque reducen la acumulación de humedad en los pies y, por tanto, evitan el sudor y los malos olores. Otro accesorio clave es la gorra de running Nike Dri-FIT, que, además de proteger del sol, mantiene el sudor a raya gracias a sus propiedades de absorción rápida y su diseño con ventilación.
Tampoco puedes pasar por alto las partes de arriba o los pantalones de running Nike Dri-FIT. Con una capa base transpirable de manga larga o unos ligeros pantalones de running con bolsillos, tu padre se quedará sin excusas para salir a correr los días más fríos.
2. Para los padres que aman el deporte: equipación para aficionados Nike
Si te has criado en una casa o un entorno con una fuerte pasión por el deporte, una nueva equipación de aficionado puede ser un regalo fantástico para tu padre. ¿Le encantan los deportes de equipo, un equipo profesional o un atleta en concreto? Sea quien sea su ídolo, una sudadera o una camiseta serán perfectas para que pueda ir por ahí presumiendo de afición. O incluso mejor, si le gusta pasar un buen rato, regálale una prenda de equipación de su equipo favorito y unas entradas para un partido.
3. Para los papás locos por las zapatillas: Air Force 1
Unas Air Force 1 clásicas son una apuesta segura para los amantes de las zapatillas. Si todavía no tiene ningún par, deja a tu padre boquiabierto con unas relucientes Air Force 1 totalmente blancas, que además combinan con todo. O sorpréndelo con una combinación de colores que nunca se ha atrevido a llevar. Si quieres personalizar tu regalo todavía más, échales un vistazo a las opciones personalizables de Nike By You.
4. Para padres que adoran el gimnasio: equipamiento para entrenar en casa
Ayuda a tu padre a montarse su propio minigimnasio en casa para entrenar siempre que quiera. Regálale equipamiento versátil para entrenar, como un balón medicinal, un paquete de bandas de resistencia, apoyos para hacer flexiones o un rodillo de masaje, para que pueda mantenerse en forma sin necesidad de salir de casa.
5. Para los padres que no paran en casa: colección Nike ACG
La colección All Conditions Gear (ACG) de Nike está pensada para los amantes de la aventura al aire libre. Si tu padre se relaja haciendo senderismo, trail running, ciclismo de montaña o acampada, unas zapatillas o ropa ACG le darán el empujón que necesita para emprender su próxima incursión en la naturaleza. Muchos modelos están fabricados con materiales sostenibles, como fibras de poliéster reciclado, fabricadas a partir de botellas de plástico que se limpian, se trituran en virutas y se transforman en bolitas para después convertirse en un hilo de alta calidad. ¡Perfecto para los padres que se preocupan por el medioambiente!
6. Para los padres que hacen golf: una nueva camisa
Encandila a tu padre golfista con un nuevo polo o una nueva prenda de manga larga de golf para la próxima ronda. Encuentra un modelo fabricado con la suave tecnología transpirable Dri-FIT de Nike, para que pueda hacer todos los swings que quiera sin preocuparse por el sudor. Muchas camisas de golf Nike tienen también otras características que pueden favorecer su rendimiento en el juego, como una malla en la zona de la nuca —una zona que acumula mucho calor si el sol pega fuerte todo el día— y costuras adelantadas en los hombros que no molestan al hacer el swing.
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7. Para los padres que aman las tecnologías: Apple Watch Nike
Los padres que están al día en las nuevas tecnología y quieren registrar todos sus movimientos y estar siempre conectados tienen ya su regalo perfecto: la última versión del Apple Watch Nike. Algunas versiones del reloj son resistentes al agua hasta una profundidad de 50 metros, así que tu padre podrá ponérselo para nadar. Sorpréndelo con un reloj que, además, le ayudará a estar atento a su salud cardiovascular: tiene funciones integradas que avisan si detectan un pulso irregular o frecuencias cardiacas altas o bajas. Lleva una brújula integrada y un lector de desnivel para hacer un seguimiento de las rutas o los senderos de trail, y la versión Nike del reloj está perfectamente sincronizada con la Nike Run Club App, que permite escuchar audioguías de running (o senderismo) con atletas y entrenadores de Nike.
Texto: Greg Presto