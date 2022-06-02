7 ideas de regalos de Nike para el Día del Padre

Hay muchas prendas Nike Dri-FIT que pueden completar la equipación de running de tu padre, desde gorras y calcetines hasta ropa premium. Los calcetines Nike Dri-FIT son una auténtica revolución para los amantes del running, porque reducen la acumulación de humedad en los pies y, por tanto, evitan el sudor y los malos olores. Otro accesorio clave es la gorra de running Nike Dri-FIT, que, además de proteger del sol, mantiene el sudor a raya gracias a sus propiedades de absorción rápida y su diseño con ventilación.

Tampoco puedes pasar por alto las partes de arriba o los pantalones de running Nike Dri-FIT. Con una capa base transpirable de manga larga o unos ligeros pantalones de running con bolsillos, tu padre se quedará sin excusas para salir a correr los días más fríos.