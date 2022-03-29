Cómo saber si llevar guantes de golf es lo adecuado para ti

Los guantes de golf te ayudan a aumentar la fricción entre las manos y el palo, lo que te aporta un mejor control sin tener que apretar demasiado las manos y los antebrazos. Cuando agarras mejor el palo con el brazo adelantado, que es el izquierdo en las personas diestras y el derecho en las zurdas, utilizas más este brazo que el otro para mover el palo durante el swing. Este tipo de swing en el que se involucra más el brazo adelantado es probablemente una de las técnicas que hacen que los swings de cualquier golfista profesional estén en un nivel superior, de acuerdo con la evaluación de una investigación sobre lesiones de golf de la revista Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.

Además, según el equipo de la evaluación anterior, tener un mayor agarre al mover el palo con el brazo adelantado no solo puede mejorar tus golpes a la pelota, también puede reducir las lesiones en el codo. Apretar demasiado el palo de golf puede causar lesiones por sobrecarga en el codo, que son las más frecuentes en golfistas principiantes.