Cómo saber si llevar guantes de golf es lo adecuado para ti
Guía de compra
Unos guantes de golf con un buen ajuste ayudan a mejorar el agarre y la comodidad, así como tu juego. Te contamos cómo encontrar los guantes de Nike adecuados para completar tu bolsa de golf.
Aunque para echar unos hoyos no es imprescindible llevar guantes de golf, tener unos con un buen ajuste pueden ofrecerte ventajas de rendimiento útiles: ayudan a que cada golpe llegue más lejos, evitan que se te cansen las manos mientras juegas e incluso te dan pistas de qué funciona y qué no en tus swings. Por eso, verás que la mayoría de profesionales lleva guantes de golf en los torneos. A continuación, te explicamos cómo podrían mejorar tu técnica y cómo encontrar los guantes de Nike perfectos para ti.
¿Qué ventajas ofrecen los guantes de golf?
Los guantes de golf te ayudan a aumentar la fricción entre las manos y el palo, lo que te aporta un mejor control sin tener que apretar demasiado las manos y los antebrazos. Cuando agarras mejor el palo con el brazo adelantado, que es el izquierdo en las personas diestras y el derecho en las zurdas, utilizas más este brazo que el otro para mover el palo durante el swing. Este tipo de swing en el que se involucra más el brazo adelantado es probablemente una de las técnicas que hacen que los swings de cualquier golfista profesional estén en un nivel superior, de acuerdo con la evaluación de una investigación sobre lesiones de golf de la revista Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.
Además, según el equipo de la evaluación anterior, tener un mayor agarre al mover el palo con el brazo adelantado no solo puede mejorar tus golpes a la pelota, también puede reducir las lesiones en el codo. Apretar demasiado el palo de golf puede causar lesiones por sobrecarga en el codo, que son las más frecuentes en golfistas principiantes.
Tres ventajas de los guantes de golf para mejorar tu técnica
1.Golpes más largos
En un estudio de la revista Research in Sports Medicine se demostró que el palo y la pelota alcanzan una mayor velocidad cuando la persona que hace el swing con un driver lleva guantes. Esto permite a la pelota recorrer, de media, 9 metros más. Puede que no parezca demasiado, pero marca la diferencia. De acuerdo con un estudio del informe Distance Insights de 2020 de la United States Golf Association, recorrer 14 metros más al golpear puede mejorar la puntuación total, en parte porque la longitud de los hoyos es cada vez mayor. Entre 2004 y 2018, la longitud de los hoyos del par 4 y del par 5 aumentó, de media, unos 4,6 metros. Por eso, al recorrer 9 metros más con un swing estarás tan cerca del banderín como estarías hace 20 años con un golpe más corto.
2.Indicaciones sobre el agarre y la técnica de swing
Los guantes de golf se suelen desgastar con más frecuencia en la base de la palma de la mano. Que esto empiece a ocurrir no es solo una señal de que se están rompiendo, ya que también indica que el agarre está afectando a la técnica de forma negativa. La razón es que el desgaste en esa zona aparece al agarrar el palo con la palma de la mano en lugar de con los dedos. El agarre con los dedos ofrece mayor libertad de movimiento a las muñecas en el swing, lo que puede ayudarte a mejorar la distancia y, lo que es más importante, a reducir las posibilidades de hacer un hook o un slice.
3.Mejor sensación y más confianza
Tienes que tener en cuenta cómo te sientes con los guantes. Igual que animarte a ti mismo puede mejorar tu rendimiento, sentirte capaz de jugar mejor con un buen equipamiento también puede ayudar. En las investigaciones en las que se estudia la tecnología de agarre en el deporte se afirma que un mejor agarre puede potenciar el resto de equipamiento, como el palo de golf, y el "nivel de rendimiento percibido". El juego mental y la actitud son importantes. Tener más confianza puede ayudar a marcar la diferencia en la puntuación al lograr los objetivos de golpes.
¿Un guante o dos? ¿En qué mano?
A la mayoría de golfistas profesionales les basta con un guante y se lo ponen en la mano que queda por encima al coger el palo, que es la que se encarga de mantener el agarre. Si haces el swing con la derecha, esa mano es la izquierda, y, si lo haces con la izquierda, el guante va en la derecha.
¿Cómo debería ser el ajuste de un guante de golf?
Busca el término medio: ni muy holgado, ni muy ceñido. Si el guante es demasiado ceñido, te costará más cerrar la mano y te apretará los dedos. Puede distraerte, molestarte e impedir que agarres el palo de forma más relajada, que es una de las ventajas de utilizar guantes de golf.
Si el guante es demasiado grande, el tejido se abultará en la zona de los dedos o sobresaldrá más allá de las puntas, lo que puede hacer que sientas que el palo se resbala más que sin guantes. Además, los guantes grandes pueden crear fricción y llenarte la mano de ampollas.
El ajuste ideal es como el de una segunda piel y la mano debería moverse con libertad y comodidad. Si te pruebas los guantes en una tienda, es posible que tengan una guía de tallas para comprobar la talla de tu mano antes de comprarlos. Te recomendamos que preguntes al personal de la tienda si puedes hacer algunos swings con un guante para comprobar cómo te quedan al jugar.
¿Cuántos guantes de golf necesitas?
Hay golfistas que tienen dos tipos diferentes de guantes: unos para el calor y otros para el frío.
Normalmente, los guantes para el calor, como los Nike Tour Classic 4 y los Nike Tech Extreme VII, suelen contar con muchas perforaciones para ofrecer transpirabilidad y frescura en las manos y dispersar el sudor. Los guantes para el frío, como los de tejido Fleece, mantienen la calidez en los dedos para que notes un mejor agarre. Además, te aportan una mayor comodidad para echar unos hoyos a principios de primavera o a finales de otoño.