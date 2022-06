Hacer running después de comer: ¿cuánto tengo que esperar?

La distancia y el nivel de intensidad de tu sesión de running determinan la cantidad de energía que necesitas para rendir mejor. En algunos casos, no tendrás que comer nada, ni siquiera un tentempié.



Por ejemplo, si vas a correr unos 5 km en las últimas horas de la mañana y has tomado un desayuno ligero y equilibrado unas horas antes, probablemente no tengas que recargar pilas con un tentempié u otra comida antes de correr. Además, si comer puede llegar a provocarte dolor de estómago, no merece la pena arriesgarse.



Por otro lado, si te vas a enfrentar a un entrenamiento más largo e intenso a media tarde, deberías recargar pilas con muchos carbohidratos, proteínas y grasas para que tu cuerpo tenga la energía que necesita para rendir bien. En ese caso, lo ideal sería que esperaras unas horas después de la comida para digerirla de forma adecuada. Puedes seguir las reglas básicas como recomendaciones generales, pero también debes tener en cuenta tu experiencia previa con las comidas antes de los entrenamientos para hacer los ajustes necesarios.