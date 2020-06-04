Diseñar un sistema de apoyo efectivo

Por norma general, verás que es más fácil conseguir tus objetivos de fitness y salud si tu junta directiva favorece que los logres, en lugar de ser ambigua o, incluso, si te desvía de tu camino animándote a tomar malas decisiones.



Tómate un tiempo para pensar en los miembros que la formarán. Por ejemplo, puedes añadir a un amigo que sepa mucho de nutrición, o a un compañero de trabajo que se apunte a un entrenamiento online contigo.



Quizás no te vengan cinco nombres de inmediato a la cabeza, así que puedes incluir a expertos como tu médico, tu dietista o a un fisioterapeuta.



También puedes incluir a alguien que viva en otra ciudad, pero con quien puedas hablar cuando necesites motivación para hacer deporte o comer de forma saludable.



Crea tu junta directiva para contar con un equipo de apoyo en el trayecto hacia tus objetivos de fitness y salud.