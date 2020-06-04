Diseñar un sistema de apoyo efectivo

Crea tu propia junta directiva
Entrenamiento y nutrición
Por Joe Holder
Cómo alcanzar el éxito con una red de apoyo que quiere lo mejor para ti.
Considérala tu junta directiva: un grupo de personas que apoyan tus objetivos de salud y fitness. Recomiendo crear un equipo de cinco personas con distintos puntos fuertes en quien confiar durante tu camino. En este artículo, os enseñaré cómo empezar a crear la vuestra.
Todas las empresas tienen una junta directiva, un grupo de personas que apoyan la visión del negocio y que guían su progreso.
Tú puedes contar con el mismo apoyo en tu progreso de fitness y salud creando tu propia junta directiva.
Es muy simple: si te rodeas de personas que intentan desviarte de tu objetivo, el camino será más duro. Así que busca personas que te animen en tu nuevo proyecto.
Recomiendo crear un equipo de cinco. Así contarás con diferentes puntos fuertes y perspectivas en las que confiar durante tu progreso.
Ten muy claro lo que quieres en tu círculo de apoyo y planifícalo bien.
Por norma general, verás que es más fácil conseguir tus objetivos de fitness y salud si tu junta directiva favorece que los logres, en lugar de ser ambigua o, incluso, si te desvía de tu camino animándote a tomar malas decisiones.
Tómate un tiempo para pensar en los miembros que la formarán. Por ejemplo, puedes añadir a un amigo que sepa mucho de nutrición, o a un compañero de trabajo que se apunte a un entrenamiento online contigo.
Quizás no te vengan cinco nombres de inmediato a la cabeza, así que puedes incluir a expertos como tu médico, tu dietista o a un fisioterapeuta.
También puedes incluir a alguien que viva en otra ciudad, pero con quien puedas hablar cuando necesites motivación para hacer deporte o comer de forma saludable.
Crea tu junta directiva para contar con un equipo de apoyo en el trayecto hacia tus objetivos de fitness y salud.