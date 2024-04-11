Cómo tomar las medidas de tu talla de gorra

Tanto si llevas una gorra de running como si prefieres ponerte un gorro calentito o lucir un modelo tipo pescador, conocer tu talla de gorra te ayudará a asegurarte de que estos accesorios para la cabeza te ofrecen comodidad y se ajustan bien.

Pero ¿cómo funcionan las tallas de gorra y cómo puedes medirte para encontrar la talla adecuada? En esta guía aprenderás a tomarte medidas de la cabeza para encontrar tu talla de gorra Nike.

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