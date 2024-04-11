Cómo tomar las medidas de tu talla de gorra

Cómo tomar medidas de la cabeza para calcular tu talla de gorra
Guía de compra
Aprende a medir la talla de gorra y encuentra las gorras Nike que mejor te quedan.
Tanto si llevas una gorra de running como si prefieres ponerte un gorro calentito o lucir un modelo tipo pescador, conocer tu talla de gorra te ayudará a asegurarte de que estos accesorios para la cabeza te ofrecen comodidad y se ajustan bien.
Pero ¿cómo funcionan las tallas de gorra y cómo puedes medirte para encontrar la talla adecuada? En esta guía aprenderás a tomarte medidas de la cabeza para encontrar tu talla de gorra Nike.
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Cómo calcular tu talla de gorra
1. Para calcular tu talla de gorra, empieza midiendo la circunferencia de tu cabeza con una cinta métrica. Rodea la cabeza con la cinta a unos dos centímetros por encima de las cejas.
2. Para conseguir la talla más precisa posible, la cinta debería quedar ligeramente por encima de las orejas y justo por debajo del pequeño bulto que tenemos en la parte trasera del cráneo.
Si no tienes una cinta métrica, utiliza una cuerda y sigue las mismas instrucciones de medida. A continuación, comprueba la medida de la cuerda con una regla. Apunta la cifra, este número es la circunferencia de tu cabeza en centímetros.
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Cómo saber tu talla de gorras Nike
Compara estas medidas con la guía de tallas de gorros y gorras Nike para averiguar tu talla. Si la circunferencia de tu cabeza son 56 cm, tu talla de gorra es la 7, que se considera entre pequeña y mediana.
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¿Qué significa que una gorra es "talla única"?
Algunos modelos Nike, como los gorros y muchos estilos de gorras, solo se fabrican en talla única. Las gorras de talla única, por lo general, son para tallas de entre 54 y 61 centímetros. Los gorros tienden a estirarse, por eso son adecuados para cabezas de varios tamaños. Algunos modelos incluyen bandas regulables con cierres de hebilla y cierres a presión en la parte posterior que permiten personalizar el ajuste.
Texto: Jessica Murri