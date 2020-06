Técnicas para respirar bien y aumentar tu rendimiento al correr

Descubre lo que realmente significa respirar hondo y cómo puede ayudarte a correr con intensidad y durante más tiempo.

Es posible que no pienses en cómo respiras mientras corres, pero afecta a tu velocidad y a la distancia que recorres. Te contamos los secretos de la respiración diafragmática para ayudarte a respirar más fácilmente, tanto cuando estás corriendo como cuando no.



Inhalar, exhalar, repetir. Todos lo hacemos automáticamente, durante todo el día, los 365 días del año. Sin embargo, es probable que tu forma inconsciente de respirar que no sea la más eficaz para tu rendimiento o tu salud.



“El problema es que, cuando se nos pide que respiremos hondo, no sabemos realmente lo que significa”, explica Belisa Vranich, psicóloga clínica y autora de Breathing for Warriors. “Todo el mundo piensa que, si el pecho se hincha, están respirando bien”.



Sin embargo, Vranich explica que, cuando se respira con el pecho, solo se usa una pequeña parte de los pulmones y se termina teniendo que respirar más rápido para obtener más oxígeno. Al correr, esa situación no es óptima. “Cuando la respiración se vuelve rápida y poco profunda, significa que no está llegando suficiente oxígeno a los músculos”, añade Chris Benett, Global Head Coach de Nike Running. “Tu reacción inmediata es inhalar más veces, por lo que cada vez la respiración es más superficial”. No tendrás suficiente aire y todo supondrá un esfuerzo. Así, la acción de respirar, que parece tan simple, termina limitando tu potencial.