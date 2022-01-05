Cómo lavar y cuidar un sujetador deportivo

Cómo lavar y cuidar los sujetadores deportivos
Cuidado del producto
Sigue estos cinco sencillos consejos para eliminar las manchas, el sudor y los malos olores de tus sujetadores deportivos, y alargar su vida útil.
Suministros
- Champú o jabón para ropa
- Potenciador de aroma para tejidos
- Agua fría
Herramientas
- Cubo pequeño o lavabo
- Bolsa de malla para lavadora
- Lavadora (opcional)
5 pasos para lavar y cuidar de forma adecuada los sujetadores deportivos
Tus sujetadores deportivos te ofrecen la sujeción que necesitas para correr y saltar sin distracciones.Después de entrenar, estás más cerca de tus objetivos de fitness, pero tu sujetador deportivo está sudado y tienes que lavarlo bien.
Al igual que otras prendas deportivas basadas en el rendimiento, los sujetadores deportivos requieren un cuidado especial.Si quieres disfrutar de la misma sujeción y ajuste que el día que los estrenaste, tienes que saber cómo lavarlos de forma correcta.
Sigue estos consejos de lavado para alargar su vida útil y que se mantengan limpios y con un buen olor.
1. Lávalos después de cada uso
Si lavas tus sujetadores deportivos después de cada entrenamiento, reduces los olores desagradables. De todas formas, aunque no huelan mal, deberías lavarlos
porque, si los vuelves a guardar en el cajón, crecerán bacterias, moho y hongos en sus fibras.La zona debajo del pecho es especialmente propensa a las infecciones por hongos.Además, no lavar los sujetadores deportivos de forma habitual puede provocar erupciones, brotes de acné, infecciones bacterianas o roces en los pezones.
Por estas razones, debes quitarte el sujetador deportivo en cuanto termines de entrenar y lavarlo directamente o tenderlo para que se seque al aire hasta que pongas la lavadora.
2. Lávalos a mano o en una bolsa de malla para ropa interior
Lavar los sujetadores deportivos a mano es la mejor forma de alargar su vida útily es una práctica más respetuosa con el medioambiente que el lavado a máquina.
Evita utilizar un detergente convencional y opta por un jabón de manos, un jabón para ropa o un champú suave.El detergente convencional puede ser difícil de enjuagar en el lavado a mano y los restos que se quedan en las fibras de los sujetadores deportivos atraen el mal olor.
Déjalos en agua con jabón durante 20 o 30 minutos y, pasado ese tiempo, limpia cuidadosamente el tejido con las manos.Cuando termines, vacía el lavabo y vuélvelo a llenar con agua fría para aclarar todo el jabón.
Si vas a lavar tus sujetadores deportivos en una lavadora, sigue estos pasos:
- Abrocha el cierre de los sujetadores.
- Si tienen almohadillas extraíbles, quítalas y lávalas a mano.
- Mete los sujetadores deportivos en una bolsa de malla para lavadora, sobre todo si vas a lavarlos con otras prendas.
- Sigue las instrucciones sobre el cuidado que aparecen en la etiquetay, si no la tienen, lávalos en un programa delicado con agua templada o caliente.
- Utiliza un detergente convencional o uno para tejidos de rendimientoy no eches demasiada cantidad.
Lavar los sujetadores deportivos dentro de una malla para ropa interior protege aún más los tejidos, ya que los separa de otras prendas.
3. Evita el suavizante y utiliza un potenciador de aroma para tejidos
Las prendas de tejido sintético con capilarización del sudor, como los productos Nike Dri-FIT, te ofrecen frescura, transpirabilidad y comodidad, pero no es recomendable lavarlas con suavizante.
Los suavizantes obstruyen las fibras de los sujetadores deportivos, por lo que el sudor y la suciedad, en lugar de eliminarse, se quedan atrapados.Además, impiden que los tejidos desempeñen la función para la que se han diseñado: proporcionar transpirabilidad y capilarizar el sudor.
Por ello, evita el uso de suavizante y de toallitas para secadora, y opta por un potenciador de aroma para tejidos de rendimiento.
4. Déjalos en una superficie plana para que se sequen
Intenta no meter los sujetadores deportivos en la secadora, sobre todo con programas a temperaturas muy altas.La secadora puede dar de sí el tejido y el elástico, por lo que ofrecerán menor sujeción e incluso se alterará el ajuste.Por suerte, los sujetadores deportivos están diseñados para secarse rápidamente.
Déjalos que se sequen al aire encima de una toalla sobre una encimera o cualquier superficie plana.Otra opción es colocarlos sobre un tendedero.
Evita colgar los sujetadores deportivos por los tirantes, ya que pueden darse de sí.
5. Sustituye los que estén desgastados
Incluso con el cuidado adecuado, los sujetadores deportivos se desgastan con el paso del tiempo y ofrecen menor sujeción en los entrenamientos.Estos signos indican que es hora de sustituir tu viejo sujetador deportivo:
- La banda se ha dado de sí y no proporciona la sujeción necesaria.
- La banda se mueve o el sujetador se sube cuando levantas los brazos.
- Tiene pelusas o el tejido está desgastado en algunas zonas.
- La banda o los tirantes provocan roces.
- El sujetador deportivo está manchado o mantiene los malos olores después del lavado.
Cuida tus sujetadores deportivos de forma adecuada y podrás ponértelos de forma habitual durante un año aproximadamente.Cuando tengas que comprar uno nuevo, escoge la sujeción y el ajuste adecuados y materiales que ofrezcan frescura y transpirabilidad.