Cómo lavar y cuidar un sujetador deportivo

Tus sujetadores deportivos te ofrecen la sujeción que necesitas para correr y saltar sin distracciones.Después de entrenar, estás más cerca de tus objetivos de fitness, pero tu sujetador deportivo está sudado y tienes que lavarlo bien.

Al igual que otras prendas deportivas basadas en el rendimiento, los sujetadores deportivos requieren un cuidado especial.Si quieres disfrutar de la misma sujeción y ajuste que el día que los estrenaste, tienes que saber cómo lavarlos de forma correcta.

Sigue estos consejos de lavado para alargar su vida útil y que se mantengan limpios y con un buen olor.