Cómo lavar a mano la ropa
Cuidado del producto
Lavar a mano la ropa puede mantenerla en perfectas condiciones. Descubre estos consejos para lavar a mano la ropa en una pila o bañera.
Suministros
- Detergente para ropa
- Quitamanchas (opcional)
Herramientas
- Pila o bañera
- Tendedero
El lavado a mano es una forma rápida, fácil y eficaz de lavar todo tipo de ropa, como la ropa de entrenamiento, los sujetadores deportivos, la ropa para el día a día y los accesorios.
Aunque el lavado a mano suele recomendarse en las instrucciones de cuidado de tejidos delicados como la seda, el cashmere y la lana, puede ser beneficioso para muchos tipos de tejidos, incluidos el poliéster y el nylon. El lavado a mano es más suave que el lavado a máquina, por lo que puede ayudar a alargar la vida útil de tu ropa.
Por ejemplo, cuando lavas a mano una prenda de ropa, no tienes que preocuparte por los posibles enganches y desgarros que pueden darse en una lavadora con agitador central. Además, saber lavar a mano es útil si no tienes lavadora.
Te contamos cómo lavar a mano la ropa de manera eficaz en seis sencillos pasos.
Cómo lavar a mano la ropa
- Lee las instrucciones de cuidado de la ropa para saber a qué temperatura debe estar el agua. El agua caliente suele ser adecuada para eliminar la grasa y la suciedad de la ropa, pero puede ser demasiado agresiva en algunos tejidos. En caso de duda, o si la prenda de ropa no tiene etiqueta, utiliza agua fría o templada.
- Trata previamente cualquier mancha con un quitamanchas comercial o casero. Deja la ropa metida en la solución hasta una hora.
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- Llena una pila limpia con agua a la temperatura adecuada. Si tienes que lavar mucha ropa, puedes hacerlo en la bañera.
- Añade una cucharada de detergente y remueve el agua con las manos hasta que salga espuma. Puedes usar el mismo detergente que usarías en la lavadora. Sin embargo, si vas a lavar prendas que requieran un cuidado especial, te recomendamos que uses un detergente para tejidos delicados, por ejemplo, para lana.
- Mete la ropa y remuévela con suavidad en el agua con espuma. No hace falta que la frotes, ya que el material podría dañarse. Deja la ropa metida ahí hasta una hora y, a continuación, sácala y vacía la pila.
- Vuelve a llenar la pila con agua fría o templada y sumerge las prendas para aclararlas. Mueve las prendas hasta que no les quede jabón. Puede que tengas que vaciar la pila y repetir este paso varias veces hasta que el agua salga sin jabón.
Cómo secar a mano la ropa
- Vacía la pila y presiona la ropa contra la pared de esta para quitar el exceso de agua. No hagas movimientos agresivos como escurrir o estrujar, ya que el material podría dañarse y ensancharse.
- Coloca una toalla estirada en el suelo y pon la prenda encima. Después, enrolla la toalla presionando o poniéndote encima para que absorba la humedad de la prenda. Cuando desenrolles la toalla, la prenda seguirá estando húmeda.
- Cuelga la prenda en un tendedero o un perchero, a ser posible en un lugar con ventilación. Es mejor que no coloques la ropa de color directamente al sol para evitar que se decolore. Con la ropa blanca no hay problema en hacerlo.
Preguntas más frecuentes
¿Qué ropa debería lavar a mano?
En general, puedes lavar cualquier prenda a mano. Algunas prendas, como las delicadas, lo requieren. Por ejemplo, los jerséis de lana deberían lavarse a mano, ya que en la lavadora pueden ensancharse y perder la forma. Otros tejidos a los que les viene bien el lavado a mano son la seda, el cashmere y el encaje.
¿Debería lavar mi ropa en una pila o en la bañera?
Depende del tamaño de la ropa o de la cantidad de prendas que vayas a lavar. Una pila pequeña se llena de forma más eficiente, pero es posible que no puedas lavar más de una prenda al mismo tiempo. Si vas a lavar una prenda más grande o mucha ropa, te recomendamos que lo hagas en una bañera.
¿Qué detergente se utiliza para lavar a mano la ropa?
Para lavar a mano, puedes usar un detergente estándar para lavadora. Si tienes prendas delicadas, usa un detergente específico para tejidos delicados.
Texto: Hannah Singleton