El lavado a mano es una forma rápida, fácil y eficaz de lavar todo tipo de ropa, como la ropa de entrenamiento, los sujetadores deportivos, la ropa para el día a día y los accesorios.

Aunque el lavado a mano suele recomendarse en las instrucciones de cuidado de tejidos delicados como la seda, el cashmere y la lana, puede ser beneficioso para muchos tipos de tejidos, incluidos el poliéster y el nylon. El lavado a mano es más suave que el lavado a máquina, por lo que puede ayudar a alargar la vida útil de tu ropa.

Por ejemplo, cuando lavas a mano una prenda de ropa, no tienes que preocuparte por los posibles enganches y desgarros que pueden darse en una lavadora con agitador central. Además, saber lavar a mano es útil si no tienes lavadora.

Te contamos cómo lavar a mano la ropa de manera eficaz en seis sencillos pasos.