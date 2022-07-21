La transición al fútbol profesional, según Jaelin Howell

Como muchas otras personas, Jaelin Howell empezó a practicar deporte antes de aprender a leer. A diferencia de la mayoría, pasó a vestir la camiseta de la selección femenina de Estados Unidos y la del Racing Louisville FC. En este episodio, la prometedora estrella del fútbol visita a la presentadora Jaclyn Byrer para explicar cada paso de su experiencia. Además, la futbolista comparte los beneficios de crecer en una familia de atletas, habla sin tapujos sobre los problemas en el deporte universitario y explica el entrenamiento necesario para pasar de un club a la National Collegiate Athletic Association y convertirse en profesional. También nos cuenta lo que ha aprendido de las mujeres que la precedieron, cómo es jugar con sus ídolos de la infancia y qué tipo de legado quiere dejar.