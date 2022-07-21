La transición al fútbol profesional, según Jaelin Howell

Trained Podcast: El futuro del fútbol con Jaelin Howell
Coaching
¿Alguna vez te has preguntado cómo se llega a lo más alto del fútbol en EE. UU? La centrocampista de la NWSL, Jaelin Howell, nos lo cuenta.
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Como muchas otras personas, Jaelin Howell empezó a practicar deporte antes de aprender a leer. A diferencia de la mayoría, pasó a vestir la camiseta de la selección femenina de Estados Unidos y la del Racing Louisville FC. En este episodio, la prometedora estrella del fútbol visita a la presentadora Jaclyn Byrer para explicar cada paso de su experiencia. Además, la futbolista comparte los beneficios de crecer en una familia de atletas, habla sin tapujos sobre los problemas en el deporte universitario y explica el entrenamiento necesario para pasar de un club a la National Collegiate Athletic Association y convertirse en profesional. También nos cuenta lo que ha aprendido de las mujeres que la precedieron, cómo es jugar con sus ídolos de la infancia y qué tipo de legado quiere dejar.
"Creo que es fundamental inspirar a la próxima generación y que te admiren no solo como futbolista, sino también como persona".
Jaelin Howell
Atleta Nike y centrocampista del Racing Louisville FC
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Jaclyn le echará un vistazo.