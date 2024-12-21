Cómo entrenar para un triatlón según entrenadores

Tanto si estás pensando en hacer tu primer triatlón como si quieres centrarte en mejorar la velocidad en lugar de la resistencia, un triatlón sprint puede venirte muy bien para conseguirlo. Este evento suele consistir en nadar 750 m, montar en bicicleta 20 km y correr 5 km, pero en algunas competiciones estas distancias pueden variar, por ejemplo, aumentando el recorrido en bicicleta o corriendo menos.

Esto sería en comparación con un triatlón completo, que a veces se llama triatlón olímpico, en el que hay que nadar 1,5 km, montar en bicicleta 40 km y correr 10 km. También hay competiciones más largas, como el Ironman, que consisten en nadar 3,9 km, montar en bicicleta 180 km y correr 42,2 km.

Ten en cuenta que todo el mundo empieza entrenando con un determinado nivel de fitness y experiencia, y que los entrenamientos para todos estos tipos de triatlón suelen ser más o menos iguales, como señala la entrenadora de triatlón Natasha Van Der Merwe, que también es triatleta profesional desde 2010. La principal diferencia es la intensidad y la frecuencia del entrenamiento, pero el enfoque es parecido: mejorar en las 3 modalidades.

"Teniendo en cuenta que tienes que mejorar tus habilidades en 3 deportes diferentes, una buena forma de empezar es practicar cada una de estas actividades 2 o 3 veces por semana, en función de la cantidad de tiempo que tengas para entrenar", señala Van Der Merwe. Si ya entrenas de forma habitual, este podría ser un ejemplo de rutina de entrenamiento semanal para prepararte para un triatlón sprint:

2 o 3 sesiones en bicicleta de entre 30 minutos y 1 hora cada una

2 o 3 sesiones de running de entre 30 y 45 minutos cada una

2 o 3 sesiones de natación de entre 30 y 40 minutos cada una

Ten en cuenta que esto es mucho entrenamiento si eres principiante. Además, empezar este tipo de programa sin acostumbrarte poco a poco puede elevar el riesgo de sufrir lesiones por sobreesfuerzo. Sin embargo, esta rutina te da una idea de cuál sería el objetivo final de un programa de entrenamiento progresivo.

Van Der Merwe comenta que, tanto si ya llevas ese nivel de entrenamiento como si estás en proceso, alternar entre entrenamientos de ritmo suave e intervalos con periodos cortos pero intensos de mayor intensidad y esfuerzo te ayudará a ganar eficiencia y potencia.

Si estás empezando en el triatlón, asegúrate de centrarte en crear una base de resistencia y en perfeccionar tu forma física para mantener una buena salud. Si eres principiante o vuelves a practicar este deporte después de tomarte un descanso, Van Der Merwe sugiere subir poco a poco la intensidad y la duración de los entrenamientos. Recuerda que mejorar de forma pausada y constante es fundamental para evitar lesiones, además de que le da al cuerpo más tiempo para recuperarse y recargar energía.

A continuación tienes un programa diario de ejemplo hecho por Van Der Merwe centrado en ayudar a atletas de nivel entre intermedio y avanzando que quieran competir en un triatlón:

Lunes: nadar con intensidad suave y entrenamiento de movilidad (por ejemplo, un entrenamiento de resistencia que se centre en ejercicios de rango de movimiento)

Martes: entrenamiento en bicicleta con intervalos por la mañana y una sesión de running suave por la tarde.

Miércoles: sesión de running con intervalos por la mañana y natación centrada en la competición por la tarde

Jueves: entrenamiento de resistencia en bicicleta por la mañana y entrenamiento de fuerza por la tarde

Viernes: solo una sesión larga de natación

Sábado: sesión larga de resistencia en bicicleta (cada 2 semanas)

Domingo: sesión larga de resistencia corriendo (cada 2 semanas)

Programar las sesiones largas de running o ciclismo cada 2 semanas te permite añadir días de recuperación: una parte esencial del entrenamiento.

Por lo general, todo esto te llevará entre unas 6 u 8 horas semanales, aunque puede requerir más tiempo al principio mientras mejoras habilidades como los sprints de ciclismo y las sesiones de running por intervalos. Van Der Merwe comenta que los intervalos no deberían llevar mucho tiempo, solo unos 15 minutos de sprint en las sesiones. Esto ayuda a ganar potencia sin causar fatiga.

Respecto al tiempo que requiere entrenar para un triatlón sprint, la experta comenta que depende de la confianza que tengas en tus habilidades. Para algunas personas puede bastar con un bloque de entrenamiento de 4 semanas, mientras hay quien puede necesitar 6 meses o más. Si tienes algo de experiencia corriendo, montando en bicicleta y nadando, normalmente un buen periodo de tiempo es entre 8 y 12 semanas contando desde el principio del entrenamiento hasta el día de la competición.

Recuerda que es importante dominar las bases y bordar los ejercicios antes de añadir más entrenamientos, así que asegúrate de tomarte el tiempo que necesites para conseguirlo.

Adina O'Neill, entrenadora de triatlón con certificación para Ironman, señala que, si eres principiante en deportes de resistencia, hacer un periodo de entrenamiento de 12 semanas es lo mejor para todos los tipos de triatlón. Así, puedes dedicar las 4 primeras semanas a mejorar tu fitness de muchas formas distintas, como por ejemplo añadiendo entrenamientos de resistencia y, luego, pasar 8 semanas con un programa específico.

Unas 2 o 3 semanas antes del día de la competición, puedes empezar a juntar los entrenamientos, como cuando compites. Esto te permite practicar las transiciones necesarias para ir de una prueba a otra.