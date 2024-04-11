Cómo tomar las medidas de tu mano para calcular la talla de guantes

Las tallas de guantes varían según el diseño y el uso que se les vaya a dar. Por ejemplo, los guantes de entrenamiento Nike son más pequeños que los guantes de running Nike.

Los guantes de running Nike para mujer de talla pequeña están diseñados para manos con una circunferencia de entre 18 y 19 cm. Los guantes de talla mediana para mujer están pensados para una circunferencia de entre 19 y 20 cm, y los de talla grande para una circunferencia de entre 20 y 22 cm.

En cuanto a los guantes de running Nike para hombre, los de talla pequeña están diseñados para manos con una circunferencia de entre 18 y 20 cm, los de talla mediana para una de entre 20 y 22 cm, y los de talla grande para una de entre 22 y 23 cm.

Los guantes de running Nike unisex suelen ser más grandes, con tallas pequeñas y medianas para circunferencias de entre 23 y 24 cm y tallas medianas y grandes diseñadas para manos de entre 24 y 25 cm de circunferencia.

Aunque los guantes deben tener un ajuste cómodo, ni muy holgado como para que se caigan o abulten ni muy ceñido como para que dificulten la circulación, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta.

Por ejemplo, los guantes de golf están diseñados para ofrecer un ajuste más bien ceñido, mientras que los guantes de portero deben quedar más holgados. Los guantes Nike están diseñados para proporcionar flexibilidad y comodidad, con características como la tecnología Nike Dri-FIT de gestión del sudor, aislamiento con forro de tejido Fleece y tiras ajustables en el borde para personalizar el ajuste.