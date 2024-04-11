Cómo tomar las medidas de tu mano para calcular la talla de guantes

Cómo saber tu talla de guantes
Guía de compra
Aprende a tomarte las medidas para diferentes tipos de guantes, incluidos los de uso diario, de golf, de fútbol americano y más.
Encontrar la talla de guantes adecuada es fundamental tanto si buscas un modelo para el día a día como si quieres uno para practicar tu deporte favorito, como el golf, el fútbol americano o el levantamiento de pesas. Para ello, debes saber las medidas de tus manos y así poder hacerte con un diseño que te garantice comodidad, calidez y concentración. A continuación, te enseñamos a tomarte las medidas de las manos, el primer paso para encontrar los guantes perfectos para ti.
Cómo usar las medidas de las manos para encontrar la talla de guantes adecuada
Las tallas de guantes varían según el diseño y el uso que se les vaya a dar. Por ejemplo, los guantes de entrenamiento Nike son más pequeños que los guantes de running Nike.
Los guantes de running Nike para mujer de talla pequeña están diseñados para manos con una circunferencia de entre 18 y 19 cm. Los guantes de talla mediana para mujer están pensados para una circunferencia de entre 19 y 20 cm, y los de talla grande para una circunferencia de entre 20 y 22 cm.
En cuanto a los guantes de running Nike para hombre, los de talla pequeña están diseñados para manos con una circunferencia de entre 18 y 20 cm, los de talla mediana para una de entre 20 y 22 cm, y los de talla grande para una de entre 22 y 23 cm.
Los guantes de running Nike unisex suelen ser más grandes, con tallas pequeñas y medianas para circunferencias de entre 23 y 24 cm y tallas medianas y grandes diseñadas para manos de entre 24 y 25 cm de circunferencia.
Aunque los guantes deben tener un ajuste cómodo, ni muy holgado como para que se caigan o abulten ni muy ceñido como para que dificulten la circulación, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta.
Por ejemplo, los guantes de golf están diseñados para ofrecer un ajuste más bien ceñido, mientras que los guantes de portero deben quedar más holgados. Los guantes Nike están diseñados para proporcionar flexibilidad y comodidad, con características como la tecnología Nike Dri-FIT de gestión del sudor, aislamiento con forro de tejido Fleece y tiras ajustables en el borde para personalizar el ajuste.
Consejo: Si el tamaño de tus manos no es exactamente el mismo, elige la talla que coincida con la de la mano más grande.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo se calcula la talla de guantes?
Muchas guías de tallas de guantes te piden que midas la circunferencia de la mano. Para hacerlo, rodea de forma ceñida la palma de la mano con cinta métrica flexible, justo por debajo de los nudillos. Hay guías de tallas que también incluyen la longitud del dedo corazón o la longitud de la mano desde la punta del dedo corazón a la muñeca.
¿Qué mano se debe medir para calcular la talla de guantes?
Para calcular tu talla de guantes, lo mejor es tomar las medidas de ambas manos. Después, elige la talla que coincida con la de la mano más grande.
Texto: Jessica Murri