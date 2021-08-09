Indian Gymkhana FC

Comunidad

El Gymkhana FC del oeste de Londres rompe estereotipos y abre paso a un nuevo futuro futbolístico.

Última actualización: 9 de agosto de 2021
3 min de lectura

El Indian Gymkhana Football Club ha impulsado el deporte de base y ha servido de centro para la segunda generación de personas asiáticas de Londres desde su fundación en 1916. Este club ha forjado amistades y ha aportado emoción y competitividad a cada partido, pero detrás de esta energía hay un propósito: desafiar los estereotipos y allanar el camino para una nueva era del fútbol.

El capitán del primer equipo, JT, afirma: "Nuestra comunidad nunca ha sido considerada parte de la cultura del fútbol en esta zona, así que tenemos que acabar con los estereotipos".

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Descubre el club de fútbol Indian Gymkhana de Londres
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En este episodio de Crew Love celebramos el poder del verdadero fútbol de comunidad. El Gymkhana FC ha creado una cultura y una comunidad a lo largo de los últimos 100 años que sigue prosperando gracias a personas que creen en su futuro y que quieren cuestionar ideas generalizadas.

"Esta era es distinta. Esta generación no tiene miedo de conseguir cosas y eso es realmente inspirador".

Descubre cómo entrenan y compiten y oye lo que piensan del estado actual de este deporte mientras salen por Osterley, en el oeste de Londres.

Texto: Liz Baldwin
Fotografía: Ollie Radford
Vídeo: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell

Publicación original: 9 de agosto de 2021