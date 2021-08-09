Descubre el club de fútbol Indian Gymkhana de Londres

Indian Gymkhana FC
Comunidad
El Gymkhana FC del oeste de Londres rompe estereotipos y abre paso a un nuevo futuro futbolístico.
El Indian Gymkhana Football Club ha impulsado el deporte de base y ha servido de centro para la segunda generación de personas asiáticas de Londres desde su fundación en 1916. Este club ha forjado amistades y ha aportado emoción y competitividad a cada partido, pero detrás de esta energía hay un propósito: desafiar los estereotipos y allanar el camino para una nueva era del fútbol.
El capitán del primer equipo, JT, afirma: "Nuestra comunidad nunca ha sido considerada parte de la cultura del fútbol en esta zona, así que tenemos que acabar con los estereotipos".
En este episodio de Crew Love celebramos el poder del verdadero fútbol de comunidad. El Gymkhana FC ha creado una cultura y una comunidad a lo largo de los últimos 100 años que sigue prosperando gracias a personas que creen en su futuro y que quieren cuestionar ideas generalizadas.
"Esta era es distinta. Esta generación no tiene miedo de conseguir cosas y eso es realmente inspirador".
Descubre cómo entrenan y compiten y oye lo que piensan del estado actual de este deporte mientras salen por Osterley, en el oeste de Londres.
Texto: Liz Baldwin
Fotografía: Ollie Radford
Vídeo: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell