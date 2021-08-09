Descubre el club de fútbol Indian Gymkhana de Londres

El Indian Gymkhana Football Club ha impulsado el deporte de base y ha servido de centro para la segunda generación de personas asiáticas de Londres desde su fundación en 1916. Este club ha forjado amistades y ha aportado emoción y competitividad a cada partido, pero detrás de esta energía hay un propósito: desafiar los estereotipos y allanar el camino para una nueva era del fútbol.

El capitán del primer equipo, JT, afirma: "Nuestra comunidad nunca ha sido considerada parte de la cultura del fútbol en esta zona, así que tenemos que acabar con los estereotipos".