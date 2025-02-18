Detrás del diseño: ACG Smith Rock

Al partir rumbo a casa, sentíamos que habíamos creado un lazo más fuerte entre el equipo. Íbamos con las pilas cargadas de ilusión por las carreteras cubiertas de nieve de vuelta a Portland para plasmar en la mesa de dibujo lo que habíamos aprendido de los demás y de nuestro viaje. Es por eso por lo que el diseño se debería hacer en plena naturaleza. Te fijas en cosas que no harías en la oficina, tienes la oportunidad de impregnarte del entorno y dibujar a partir de su energía, entender sus estímulos y reflexionar sobre lo que sientes al disfrutar de verdad de un lugar con los cinco sentidos. Puedes llevar la teoría a la práctica, compartir ideas y diseñar a partir de la energía de la gente y del lugar.



Cuando nos sumergimos en un lugar para crear algo nuevo, hablamos en su nombre. Los sitios que hemos elegido como inspiración están en plena naturaleza. Esa es la magia del aire libre. Y cuando hablamos en nombre de la naturaleza, lo hacemos por la Tierra, y la Tierra habla por todos nosotros.