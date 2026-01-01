Jordan gymnastikpose (4 liter)

Snup dit udstyr, og kom afsted med denne enkle og lette taske, der er både sammenfoldelig og praktisk. Snoretrækket, der lukker toppen, fungerer også som stropper, så du kan bære tasken som en rygsæk eller over skulderen, og de skjulte lynlåslommer foran hjælper med at sikre små værdigenstande og ting, du gerne vil have hurtig og nem adgang til.

Vist farve: sort/Gym Red/Gym Red

Stylenr.: IR8408-013