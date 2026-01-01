Jordan
Gymnastikpose (4 liter)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Snup dit udstyr, og kom afsted med denne enkle og lette taske, der er både sammenfoldelig og praktisk. Snoretrækket, der lukker toppen, fungerer også som stropper, så du kan bære tasken som en rygsæk eller over skulderen, og de skjulte lynlåslommer foran hjælper med at sikre små værdigenstande og ting, du gerne vil have hurtig og nem adgang til.
- Vist farve: sort/Gym Red/Gym Red
- Stylenr.: IR8408-013
Jordan
Snup dit udstyr, og kom afsted med denne enkle og lette taske, der er både sammenfoldelig og praktisk. Snoretrækket, der lukker toppen, fungerer også som stropper, så du kan bære tasken som en rygsæk eller over skulderen, og de skjulte lynlåslommer foran hjælper med at sikre små værdigenstande og ting, du gerne vil have hurtig og nem adgang til.
Produktoplysninger
- H 45,7 cm x L 35,6 cm x D 2,5 cm. Stroplængde: 45,7 cm (kortest)
- 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/Gym Red/Gym Red
- Stylenr.: IR8408-013
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Jordan