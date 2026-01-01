Custom A'Two By You A'ja Wilson-basketballsko

A'Two By You

1.249 kr.

Ægte fans som A’ja sætter et tydeligt præg på spillet – og på deres sko. A’Two By You giver dig mulighed for at skabe din egen arketype. Denne sko, med alt fra skinnende overdele til selvlysende ydersåler, perlemorsagtige grebsmønstre og stjerneformede personlige ID’er, opgraderer M’VP’ens farvepalet – og lidt til. Gør den til din egen, men sørg for, at den er REAL.

Bliv ved med at løbe

Mellemsålen er lavet af vores Cushlon 3.0, der giver optimal stødabsorbering og responsivitet, og den er perfekt til dem, der elsker at løbe fra kant til kant under hele kampen ligesom A'ja. En indlægssål, der er nem at tage på, oven på Cushlon-sålen giver komfort og støtte.

Få den, og kom afsted

En hurtig Air Zoom-enhed i forfoden giver A'jas første dødbringende skridt endnu mere energi, når han angriber ringen. En sålplade i mellemfoden giver rigelig stabilitet og det der ekstra pift til dynamiske bevægelser.

Manøvrer og løb

Vi har udformet A’jas grebsmønster med et bølget sildebensmønster, der er designet til at hjælpe hende med at stoppe brat op og skifte gear på kommando. En indsprøjtet formet bagkappe giver stabilitet og fastholdelse.

Fastholdelse

Overdelen er fremstillet med en strukturel form, der er stabil, kraftig og åndbar. Den hjælper A’ja med at bevare stabiliteten og holde sig i skoen, når hun tjekker modstandere defensivt eller blæser forbi dem med bolden. Vi har også indarbejdet A'jas signatur-asymmetri på siden af skoens storetå og tilføjet ventilation med paneler til kampen, når den bliver intens.