Chicago Bulls Jordan Basketball Flight-hættetrøje i fleece til mænd

LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Klarna tilgængelig ved kassen.
Fra gaden til ligaen er Chicago Bulls altid i centrum i dit sind. Repræsenter dem, uanset om du er på farten eller puster brystet op efter en sejrsrække i pullover-hættetrøjen, der hjælper med at holde dig lun.
Chicago Bulls
Fra gaden til ligaen er Chicago Bulls altid i centrum i dit sind. Repræsenter dem, uanset om du er på farten eller puster brystet op efter en sejrsrække i pullover-hættetrøjen, der hjælper med at holde dig lun.
Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Chicago Bulls