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Chicago Bulls Jordan Basketball Flight-hættetrøje i fleece til mænd - Anthracite/hvid

Chicago Bulls

Jordan Basketball Flight-hættetrøje i fleece til mænd

879,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Fra gaden til ligaen er Chicago Bulls altid i centrum i dit sind. Repræsenter dem, uanset om du er på farten eller puster brystet op efter en sejrsrække i pullover-hættetrøjen, der hjælper med at holde dig lun.


  • Vist farve: Anthracite/hvid
  • Stylenr.: HV9794-060

Chicago Bulls

879,90 kr.

Fra gaden til ligaen er Chicago Bulls altid i centrum i dit sind. Repræsenter dem, uanset om du er på farten eller puster brystet op efter en sejrsrække i pullover-hættetrøjen, der hjælper med at holde dig lun.

Fordele

Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 100 % bomuld. Hættefor: 100% bomuld. Rib: 96% bomuld/4% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Anthracite/hvid
  • Stylenr.: HV9794-060

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • LudekL531493440

    Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost

Chicago Bulls Jordan Basketball Flight-hættetrøje i fleece til mænd

Chicago Bulls

879,90 kr.

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