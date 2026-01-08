Chicago Bulls Jordan Basketball Flight-hættetrøje i fleece til mænd

Chicago Bulls

879,90 kr.

Fra gaden til ligaen er Chicago Bulls altid i centrum i dit sind. Repræsenter dem, uanset om du er på farten eller puster brystet op efter en sejrsrække i pullover-hættetrøjen, der hjælper med at holde dig lun.

Fordele Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.