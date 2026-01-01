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Genanvendte materialer
Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Peak-tracksuit til mænd
979,90 kr.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
På farten, uanset hvor du skal hen, er det altid Bulls-tid. Tag den på for Chicago, og vis hvor stolt du er af dit hold i dette Peak-tracksuit.
- Vist farve: sort/University Red
- Stylenr.: HV9713-010
Chicago Bulls Courtside
979,90 kr.
På farten, uanset hvor du skal hen, er det altid Bulls-tid. Tag den på for Chicago, og vis hvor stolt du er af dit hold i dette Peak-tracksuit.
Produktoplysninger
- Ribkant og -manchetter
- Elastisk linning med snoretræk.
- Hoveddel: 100 % polyester. Rib: 98% polyester/2% elastan. Lommepose på håndfladesiden: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/University Red
- Stylenr.: HV9713-010
Størrelse og pasform
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
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Chicago Bulls Courtside
979,90 kr.