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Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Peak-tracksuit til mænd - sort/University Red

Genanvendte materialer

Chicago Bulls Courtside

Nike NBA Club Peak-tracksuit til mænd

979,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

På farten, uanset hvor du skal hen, er det altid Bulls-tid. Tag den på for Chicago, og vis hvor stolt du er af dit hold i dette Peak-tracksuit.


  • Vist farve: sort/University Red
  • Stylenr.: HV9713-010

Chicago Bulls Courtside

979,90 kr.

På farten, uanset hvor du skal hen, er det altid Bulls-tid. Tag den på for Chicago, og vis hvor stolt du er af dit hold i dette Peak-tracksuit.

Produktoplysninger

  • Ribkant og -manchetter
  • Elastisk linning med snoretræk.
  • Hoveddel: 100 % polyester. Rib: 98% polyester/2% elastan. Lommepose på håndfladesiden: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/University Red
  • Stylenr.: HV9713-010

Størrelse og pasform

Anmeldelser (0)

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    Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Peak-tracksuit til mænd

    Chicago Bulls Courtside

    979,90 kr.

    Fuldend looket