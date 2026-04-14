Chelsea FC Authentic Goalkeeper Nike-fodboldtrøje til mænd

More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Hvad med at føje lidt 90'er-stil til din Chelsea FC-samling? Denne afslappede top er markeret med klubbens klassiske logo og elskede orange detaljer og er en perfekt tilføjelse til enhver fans samling.
Chelsea FC Authentic Goalkeeper
Hvad med at føje lidt 90'er-stil til din Chelsea FC-samling? Denne afslappede top er markeret med klubbens klassiske logo og elskede orange detaljer og er en perfekt tilføjelse til enhver fans samling.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Chelsea FC Authentic Goalkeeper