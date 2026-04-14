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Chelsea FC Authentic Goalkeeper Nike-fodboldtrøje til mænd - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/hvid

Genanvendte materialer

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

Nike-fodboldtrøje til mænd

599,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Hvad med at føje lidt 90'er-stil til din Chelsea FC-samling? Denne afslappede top er markeret med klubbens klassiske logo og elskede orange detaljer og er en perfekt tilføjelse til enhver fans samling.


  • Vist farve: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/hvid
  • Stylenr.: IB3830-012

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

599,90 kr.

Hvad med at føje lidt 90'er-stil til din Chelsea FC-samling? Denne afslappede top er markeret med klubbens klassiske logo og elskede orange detaljer og er en perfekt tilføjelse til enhver fans samling.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 100 % polyester. Ribkant: 97% polyester 3% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/hvid
  • Stylenr.: IB3830-012

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

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    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

Chelsea FC Authentic Goalkeeper Nike-fodboldtrøje til mænd

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

599,90 kr.

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