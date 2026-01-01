British & Irish Lions
Nike Club-hættetrøje til større børn
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Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vis din kærlighed til British & Irish Lions i denne klassiske Nike Club-hættetrøje. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IW8568-451
British & Irish Lions
Vis din kærlighed til British & Irish Lions i denne klassiske Nike Club-hættetrøje. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.
Fordele
Hættetrøje i bomuld, der giver komfort hele sæsonen.
Produktoplysninger
- 80% bomuld/20% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IW8568-451
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 142 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
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British & Irish Lions