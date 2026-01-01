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British & Irish Lions Nike Club-hættetrøje til større børn - Obsidian/hvid

British & Irish Lions

Nike Club-hættetrøje til større børn

379,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Vis din kærlighed til British & Irish Lions i denne klassiske Nike Club-hættetrøje. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.


  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IW8568-451

British & Irish Lions

379,90 kr.

Vis din kærlighed til British & Irish Lions i denne klassiske Nike Club-hættetrøje. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.

Fordele

Hættetrøje i bomuld, der giver komfort hele sæsonen.

Produktoplysninger

  • 80% bomuld/20% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IW8568-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 142 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

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    British & Irish Lions Nike Club-hættetrøje til større børn

    British & Irish Lions

    379,90 kr.

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