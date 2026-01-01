British & Irish Lions Nike Club-hættetrøje til større børn

Vis din kærlighed til British & Irish Lions i denne klassiske Nike Club-hættetrøje. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.

Vist farve: Obsidian/hvid

Stylenr.: IW8568-451