British & Irish Lions Nike Club-hættetrøje med lynlås til kvinder

British & Irish Lions

549,90 kr.

Nike Club-hættetrøjen med lynlås, der bæres af dine foretrukne British & Irish Lions-spillere uden for banen, kombinerer blødt stof med enkel street-stil, der er alsidig nok til hverdagsbrug. Med en lynlås i fuld længde, der går til hagen, er den det perfekte ekstralag på en kølig dag.

Fordele Hættetrøje i bomuld, der giver komfort hele sæsonen. Standardpasformen er designet til at føles afslappet i hoveddelen, hvilket gør lagdeling nem.