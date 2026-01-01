British & Irish Lions
Nike Club-hættetrøje med lynlås til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nike Club-hættetrøjen med lynlås, der bæres af dine foretrukne British & Irish Lions-spillere uden for banen, kombinerer blødt stof med enkel street-stil, der er alsidig nok til hverdagsbrug. Med en lynlås i fuld længde, der går til hagen, er den det perfekte ekstralag på en kølig dag.
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IW8550-451
British & Irish Lions
Nike Club-hættetrøjen med lynlås, der bæres af dine foretrukne British & Irish Lions-spillere uden for banen, kombinerer blødt stof med enkel street-stil, der er alsidig nok til hverdagsbrug. Med en lynlås i fuld længde, der går til hagen, er den det perfekte ekstralag på en kølig dag.
Fordele
Hættetrøje i bomuld, der giver komfort hele sæsonen. Standardpasformen er designet til at føles afslappet i hoveddelen, hvilket gør lagdeling nem.
Produktoplysninger
- 80% bomuld/20% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IW8550-451
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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British & Irish Lions