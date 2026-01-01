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Boston Celtics Courtside
Nike NBA Vintage-T-shirt til mænd
299,90 kr.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Er der nogen bedre måde at repræsentere dine Boston Celtics på end en jumper, der lander pænt i nettet? Denne T-shirt med retrografik har rødder i en barsk, nostalgisk følelse fra 90'erne. Udbetaling. Cha. Ching!
- Vist farve: sort
- Stylenr.: HV5638-010
Boston Celtics Courtside
299,90 kr.
Er der nogen bedre måde at repræsentere dine Boston Celtics på end en jumper, der lander pænt i nettet? Denne T-shirt med retrografik har rødder i en barsk, nostalgisk følelse fra 90'erne. Udbetaling. Cha. Ching!
Fordele
Et halvkraftigt bomuldsmateriale føles blødt og har en let drapering.
Produktoplysninger
- Løstsiddende pasform
- 100 % bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: HV5638-010
Størrelse og pasform
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
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Boston Celtics Courtside
299,90 kr.