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Boston Celtics Courtside Nike NBA Vintage-T-shirt til mænd - sort

Boston Celtics Courtside

Nike NBA Vintage-T-shirt til mænd

299,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Er der nogen bedre måde at repræsentere dine Boston Celtics på end en jumper, der lander pænt i nettet? Denne T-shirt med retrografik har rødder i en barsk, nostalgisk følelse fra 90'erne. Udbetaling. Cha. Ching!


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: HV5638-010

Boston Celtics Courtside

299,90 kr.

Er der nogen bedre måde at repræsentere dine Boston Celtics på end en jumper, der lander pænt i nettet? Denne T-shirt med retrografik har rødder i en barsk, nostalgisk følelse fra 90'erne. Udbetaling. Cha. Ching!

Fordele

Et halvkraftigt bomuldsmateriale føles blødt og har en let drapering.

Produktoplysninger

  • Løstsiddende pasform
  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: HV5638-010

Størrelse og pasform

Anmeldelser (0)

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    Boston Celtics Courtside Nike NBA Vintage-T-shirt til mænd

    Boston Celtics Courtside

    299,90 kr.

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