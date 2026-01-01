Boston Celtics Courtside Nike NBA Vintage-T-shirt til mænd

Boston Celtics Courtside

299,90 kr.

Er der nogen bedre måde at repræsentere dine Boston Celtics på end en jumper, der lander pænt i nettet? Denne T-shirt med retrografik har rødder i en barsk, nostalgisk følelse fra 90'erne. Udbetaling. Cha. Ching!

Fordele Et halvkraftigt bomuldsmateriale føles blødt og har en let drapering.