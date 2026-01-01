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Blød Tottenham Hotspur Club Nike Football-kasket - Obsidian/hvid

Tottenham Hotspur Club

Blød Nike Football-kasket

199,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

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Fuldend dit look til kampdagen med denne bløde Tottenham Hotspur-kasket.


  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: HQ6807-451

Tottenham Hotspur Club

199,90 kr.

Fuldend dit look til kampdagen med denne bløde Tottenham Hotspur-kasket.

Fordel

  • Åndbart, vævet letvægtsmateriale.
  • Den mellemdybe kasket er perfekt til hverdagsbrug.

Produktoplysninger

  • Buet skærm
  • 100% polyester
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: HQ6807-451

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Blød Tottenham Hotspur Club Nike Football-kasket

    Tottenham Hotspur Club

    199,90 kr.

    Fuldend looket