Alexia Putellas Nike Football-T-shirt til mænd

Hyld Alexia Putellas' allerede historiske karriere med stil. Denne T-shirt i 100% bomuld med en standardpasform giver komfort både til performance på banen og til afslapning. Hvis du typisk bruger styles til mænd, anbefaler vi, at du bestiller din sædvanlige størrelse. Hvis du typisk bruger herrestyles, anbefaler vi, at du går en størrelse ned.

Vist farve: sort

Stylenr.: JF6430-010