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Alexia Putellas Nike Football-T-shirt til mænd - sort

Alexia Putellas

Nike Football-T-shirt til mænd

249,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Hyld Alexia Putellas' allerede historiske karriere med stil. Denne T-shirt i 100% bomuld med en standardpasform giver komfort både til performance på banen og til afslapning. Hvis du typisk bruger styles til mænd, anbefaler vi, at du bestiller din sædvanlige størrelse. Hvis du typisk bruger herrestyles, anbefaler vi, at du går en størrelse ned.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: JF6430-010

Alexia Putellas

249,90 kr.

Hyld Alexia Putellas' allerede historiske karriere med stil. Denne T-shirt i 100% bomuld med en standardpasform giver komfort både til performance på banen og til afslapning. Hvis du typisk bruger styles til mænd, anbefaler vi, at du bestiller din sædvanlige størrelse. Hvis du typisk bruger herrestyles, anbefaler vi, at du går en størrelse ned.

Produktoplysninger

  • 100% bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: JF6430-010

Størrelse og pasform

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Alexia la reina

    SoukaïnaD804629334

    Très beau t-shirt d’Alexia Putellas

Alexia Putellas Nike Football-T-shirt til mænd

Alexia Putellas

249,90 kr.

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