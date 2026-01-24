Nike Air Windrunner-løbejakke til mænd

AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte fibre
Sportstil genopfundet til hverdagsbrug. Denne løbejakke er fremstillet i vandafvisende, vævet taft, har mesh-foring og er afsluttet med vævet kant, der er formet til vores ikoniske Windrunner-design. Den er ekstra rummelig i kroppen, hvilket giver en moderne pasform.
Nike Air
Sportstil genopfundet til hverdagsbrug. Denne løbejakke er fremstillet i vandafvisende, vævet taft, har mesh-foring og er afsluttet med vævet kant, der er formet til vores ikoniske Windrunner-design. Den er ekstra rummelig i kroppen, hvilket giver en moderne pasform.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Nike Air