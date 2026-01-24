Nike Air Windrunner-løbejakke til mænd

Sportstil genopfundet til hverdagsbrug. Denne løbejakke er fremstillet i vandafvisende, vævet taft, har mesh-foring og er afsluttet med vævet kant, der er formet til vores ikoniske Windrunner-design. Den er ekstra rummelig i kroppen, hvilket giver en moderne pasform.

Vist farve: Light Bone

Stylenr.: IF1288-072