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Nike Air Windrunner-løbejakke til mænd - Light Bone

Genanvendte materialer

Nike Air

Windrunner-løbejakke til mænd

28% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte fibre

Sportstil genopfundet til hverdagsbrug. Denne løbejakke er fremstillet i vandafvisende, vævet taft, har mesh-foring og er afsluttet med vævet kant, der er formet til vores ikoniske Windrunner-design. Den er ekstra rummelig i kroppen, hvilket giver en moderne pasform.


  • Vist farve: Light Bone
  • Stylenr.: IF1288-072

Nike Air

28% rabat

Sportstil genopfundet til hverdagsbrug. Denne løbejakke er fremstillet i vandafvisende, vævet taft, har mesh-foring og er afsluttet med vævet kant, der er formet til vores ikoniske Windrunner-design. Den er ekstra rummelig i kroppen, hvilket giver en moderne pasform.

Produktoplysninger

  • Tovejslynlås
  • Lommer til hænderne
  • Elastik i kant og manchetter
  • Hoveddel: 100 % nylon. Mesh: 100% polyester.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Light Bone
  • Stylenr.: IF1288-072

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
    • Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • AlecS659872536

    Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.

Nike Air Windrunner-løbejakke til mænd

Nike Air

28% rabat

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