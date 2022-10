The Kop: Gamle traditioner, nyt blod

Spion Kop 1906 blev etableret i 2013 for at hjælpe fans med at organisere en uofficiel gruppe, der ser sig selv som de nuværende vogtere af The Kop. The Kop blev grundlagt i 1906 og opkaldt efter et slag i Boerkrigen, hvor mange scousers døde på en stejl bakke kaldt Spionkop. Mange år senere er Liverpools Kop blevet sit eget kulturelle ikon.

Vi har fået en snak med et medlem af Spion, Sam Evans, om vigtigheden af deres ikoniske bannere, der har spillet en nøglerolle i gruppens identitet og dens følelse af formål. I dette fanmagasin får du chancen for at få et kig ind i gruppens historie og se den lidenskab og det engagement, som Members bringer til Kop.