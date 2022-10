Liverpool-supporter-historie: Lil C

Vi præsenterer Lil C

Som en person med mange talenter har Lil C i en alder af 25 aldrig ladet et medium begrænse hendes kreative vision. Hendes færdigheder, der overvejende er selvlærte, spænder bredt fra at være radiovært og DJ og at arbejde som A&R og støtte andre unge, kreative, visionære personer til at producere ny lyd, som hun virkelig er begejstret for at spille rundt om i verden.

Hun er utrolig stædig, hvad angår kun at spille musik, som hun kan lide, hvilket er de færreste DJ's forundt. Denne stædighed er dog ikke ubegrundet. Hendes vedvarende mission om at give kunstnere, hun ser et talent hos, en platform, er med til at skabe positive forandringer i musikindustrien.

Da Lil C har været Liverpool FC-fan, siden hun blev født, ved hun om nogen alt om at få sin loyalitet testet igen og igen. Det er trods alt en fodboldklub, der elsker at modbevise kritikerne med et comeback. Når folk ikke forventer noget af dig, og du leverer mere end forventet, er det definitionen af udholdenhed.

Lil C er en, du gerne vil have på din side, da hun har en fightervilje, der ikke forsvinder ved at nogen siger "nej". Det ord findes simpelthen ikke i hendes eller klubbens ordforråd.