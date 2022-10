Liverpool-fans: En global familie

Der findes et gammelt ordsprog, som er berømt blandt Liverpool FC-fans, og det lyder sådan her: "Du fik din uddannelse fra The Kop". Dette Fanzine vil lære dig alt om en af verdens mest unikke fodboldfangrupper.

For unge indbyggere i Liverpool, der har lært at synge og svaje i fællesskab med de andre fans, for fangrupper over hele verden, der har købt, lånt og stjålet kampråb tilsat lige dele referencer til popkultur og hjerteløse scouse-vitser, og for modspillere, som så ofte er smuldret i hænderne på det stemningsfyldte Anfield, har det berømte gamle stadion budt på en stejl læringskurve.

Liverpools "Kop", der blev bygget i 1906 og opkaldt efter et slag i boerkrigen, hvor mange scousere døde på en stejl bakke kaldet Spioenkop, har udviklet sig til sit helt eget kulturelle ikon. I de svingende tressere og gennem Liverpools europæiske fodbolddominans i 70'erne og 80'erne opnåede den et ry for sin larmende stemning, sine henkastede kampråb, hjemmelavede bannere og muntre tilråb rettet mod modspillere.

Kop-medlemmer har længe set sig selv som dem, der ikke ejer the Kop, men i sidste ende giver fanen videre til den yngre generation, som vil få til opgave at udvikle traditionerne og forme dem til, hvad der end kommer til at ske på banen på Anfield og i lokalmiljøerne over hele Merseyside. Nu hvor de røde er mestre, og hvor båndene mellem dem på tribunerne og dem i bestyrelsen ser ud til at være stærkere end nogensinde, udvikles et aspekt af Liverpools støtte.