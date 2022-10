Earl Jenkins

Gennem Earls hårde arbejde er et lokalsamfund blevet skabt og et område, der har lidt i årtier, har fået håb, og det hele startede med fodbold, en sport, der ikke engang er Earls yndlingssport.

"Fodbold var egentlig ikke lige noget for mig", ler han. "Jeg gjorde det bare for at støtte børnene. Det hele startede, da jeg var involveret i Stanley House, en lokal klub i området, som blev stiftet af forhenværende Liverpool-spiller Howard Gayle. Lidt senere arbejdede jeg med Granby Toxteth Youth Forum, og Tiber FC, som var klubbens navn på det tidspunkt, og jeg manglede et sted at træne børnene indendørs om vinteren. Det var sådan, mit engagement i Unity Youth Centre begyndte".

"Der havde været en skudepisode der nogle uger tidligere, og de var ikke sikre på, om de kunne blive ved med at køre centret, men de fortalte mig, at de satte en bestyrelse sammen, så jeg sagde 'OK, sæt mig i bestyrelsen'. Efter jeg kom med i bestyrelsen, endte jeg så også med at være formand for Chair of Unity".

Herfra var Earl startet på en karrierevej, der var dedikeret til at bruge enorme mængder tid på at støtte andre i lokalsamfundet. På trods af at han selv har en stor familie, formåede Earl altid at udvide sin fornemmelse for ansvar og omsorg for folk omkring sig. Selv om hans karriere synes utilsigtet, har Earl altid været den person, der gav en hjælpende hånd, når andre ikke gjorde.