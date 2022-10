1.499,00 kr.

Smide traditionen ud af døren? Aldrig. Den berømte designer Chitose Abe præsenterer sin forenende vision til et fodtøjsikon og fejrer Nikes første klassikers 50-årsjubilæum. Hendes design klæder dig i tidsrejsende stil, 70'er-materialer med ekko fra æraen som nylon og ruskind parret med Zoom Air-stødabsorbering i forfoden for at skabe et banebrydende look, der skubber Nikes design ind i fremtiden. sacais sammensplejsede æstetik (to kraver, to Swoosh-logoer, 2 pløse) giver dig flere lag af detaljer, mens en udskåret mellemsål bevarer originalens kileformsdesign, der giver et eksperimenterende tvist og lader dig bygge bro mellem fortid og nutid. Snør skoene, rejs i tiden og stjæl opmærksomheden – det er Zoom Cortez x sacai.

SKU: DQ0581-100