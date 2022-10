Behagelige at gå i og et slidt look, Dunk vender endnu engang tilbage for at matche den originale form, look og fornemmelse fra high top-skoen fra '85. Denim i falmet Arctic Orange giver et strejf af energi på selv de varmeste dage. Detaljer med slidte kanter og kontrastsyninger giver al slags tøj et frisindet look. Og den ældede mellemsålsæstetik lader dig udstråle ubekymrede vintagevibes på gaderne. Så snør skoene, og spil overalt – med komfort.

SKU: DV1143-800