Med inspiration fra skæringspunktet mellem basketball for kvinder og udendørs basket er denne low-top AJ5 klar til at opgradere dit spil. Den hårdføre, net-inspirerede grafik hylder den hustle og spontane kreativitet, som findes i pick-up-spil på godt brugte baner. Coconut Milk popper op mod sort ruskind og leverer et kontrastfyldt look. En semi-transparent ydersål giver kant, mens reflekterende detaljer på mellemsålen med sikkerhed gør dit crossover replay til et lysende øjeblik. Så snør skoene, og kom i gang, for du er ikke blot med i spillet, du styrer det.

SKU: DA8016-100